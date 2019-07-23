В столице избиратели могут подать заявку для электронного голосования на выборах в Мосгордуму

Завтра, 24 июля, в столице начнут принимать заявки от желающих участвовать в электронном голосовании на выборах в Московскую городскую Думу. Такой эксперимент проведут впервые в трех избирательных округах - № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Их выбирали участники опроса на «Активном гражданине». То есть онлайн-голосование откроют пока не для всех москвичей, а лишь для жителей указанных районов. Причем это должны быть москвичи старше 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех перечисленных избирательных округов.

Для электронного голосования нужно через личный кабинет на портале mos.ru заполнить заявление до 4 сентября включительно. Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования - 8 сентября 2019 года.

При оформлении заявления сначала проверьте, указаны ли в личном кабинете все ваши данные. Кроме того, учетная запись должна быть заполнена на 100 процентов и подтверждена. Если не проходили такую процедуру, тогда можете получить подтверждение в любом центре госуслуг «Мои документы». С собой захватите паспорт.

Кстати, на выборах в Мосгордуму при желании можно голосовать и по старинке - лично на избирательном участке. Для этого не нужны никакие дополнительные заявки. А если вы сначала оформили заявление для участия в электронных выборах и потом передумали, то сможете отозвать заявку до 4 сентября.

По данным мэрии Москвы, в первом электронном голосовании на выборах в Мосгордуму будут участвовать почти полмиллиона москвичей.

НА ЗАМЕТКУ

Как будет проходить электронное голосование в Москве

1. Свой голос избиратели смогут отдать за нужного кандидата с помощью компьютера или смартфона.

2. Электронный бюллетень для голосования будет такой же, как и бумажный. Онлайн-выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет. После подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации и сохранения обезличенного бюллетеня в системе.

3. В течение 15 минут после входа в систему избирателю нужно будет поставить в электронном бюллетене знак напротив фамилии одного из кандидатов. Как только в систему попадет зашифрованный обезличенный бюллетень, она напечатает код блока в блокчейн-сети, где он размещен.

4. После окончания голосования система создает ключ, который позволяет единственным способом расшифровать бюллетени, чтобы подсчитать голоса, отданные за кандидатов. Затем электронные голоса суммируют с бумажными и подсчитают общий результат выборов в избирательном округе.

ВОПРОС РЕБРОМ

Могут ли хакеры взломать онлайн-бюллетень?

- Для системы электронного голосования программное обеспечение создано на основе технологии блокчейна, - объясняет портал мэра Москвы mos.ru. - Электронный анонимный бюллетень будет храниться в системе, к которой подключено множество пользователей. Цепочку блоков практически невозможно взломать, так как для этого нужно проникнуть в большую часть компьютеров сети.