Басманный район готов бороться с «алкотреугольником»

Местные жители, уставшие от огромного количества развесёлой молодёжи, массово уезжают на дачи.

Постоянные посетители парка «Горка» и «Ямы» на Хохловской площади не собираются уходить оттуда несмотря ни на что — их не пугают на нашествия группы «Лев против», ни случаи отравления газировкой... Жители Басманного района собрались на общественную дискуссию и обсудили: что всё-таки делать, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь?

– Молодые люди, которые приезжают тусоваться, встречаются на Маросейке, проходят через магазины, покупают алкоголь и идут на выбранное место: либо в «Яму», либо в «Горку». Они называют этот маршрут «алкотреугольник», – объяснила проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

По её словам, появление таких точек притяжения в центре Москвы говорит само за себя — это значит, что ребятам некуда идти, что им нужна была подобная площадка. Единственный нюанс: конечно, не в ущерб интересам местных жителей.

Автор фото: Анастасия КАМЕНЩИКОВА

– Мы провели исследование: среди обитателей Хохловки и сквера на Спасоглинищевском переулке много подростков и молодёжи из Подмосковья и даже других регионов: Тула, Тверь, Рязань. Я понимаю, что молодым людям нужно место встречи, где они могли бы знакомиться, общаться, самовыражаться. Выплескивать эмоции, шуметь. Но это, конечно, совсем не то, что хотят видеть местные жители около своих домов, – добавила Касамара.

Действительно, жаловаться местные жители не устают: летом, когда вечера и ночи тёплые, под их окнами без перерывов звучат крики, песни, музыка из колонок, а то и доносятся звуки драк... Это если не вспоминать о других, совсем уж неприятных нюансах: дворы на Покровке ребята приноровились использовать в лучшем случае как место для стихийных интимных встреч, в худшем — как круглосуточно открытый общественный туалет. Разумеется, ни один житель мириться с этим не готов.

– Неоднократно звучали радикальные предложения: мол, если хотите засыпать в 21:00 – уезжайте из центра, живите в спальном районе. Это неприемлемо. Право на город есть у каждого из нас, и золотое правило жизни в нём – не мешать друг другу. Безусловно, в рамках одной встречи выработать жизнеспособную концепцию развития общественных пространств невозможно. Однако, я убеждена, что подобные дискуссии подтолкнут городские власти к системному решению проблемы, – резюмирует Касамара.