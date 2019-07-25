В МЧС поступил ложный звонок об опрокидывании лодки

В МЧС Москвы поступил ложный звонок об опрокидывании прогулочной лодки с 15 пассажирами на борту. Об этом kp.ru сообщил осведомленный источник в экстренных службах столицы

Сообщается, что утром в среду, 24 июля, в экстренные службы поступил звонок о ЧП на Москве-реке в районе моста на Новорижском шоссе. Согласно полученным данным, на борту судна находились 15 человек; как минимум двое пострадали. Прибывшие на место сотрудники МЧС и работники "Скорой помощи" не обнаружили ничего, что могло бы свидетельствовать о происшествии.

Причины звонка, как и имя его автора, в настоящий момент выясняются.

Ранее сайт kp.ru сообщал о падении маленького ребенка с 11-го этажа жилого дома в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Несмотря на полученные травмы, малыш выжил; его доставили в одну из столичных больниц на вертолете.