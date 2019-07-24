Bugatti из конструктора Lego презентовали в Парке Горького

Играли в детстве с конструктором Lego? Но явно не так много, как дизайнеры и конструкторы этой компании. Они смогли собрать из обычных деталей реалистичную копию легендарного автомобиля – Bugatti Chiron. Вы не поверите, но двигатель тоже из Lego, при этом машина может передвигаться и брать разгон до 20 км/ч.

- Мы бы хотели, чтобы наша модель заставляла людей восхищенно оборачиваться, как это делает настоящий Bugatti Chiron. Это был сложный проект, но именно в нем проявилась наша миссия – вдохновлять и развивать строителей будущего, – рассказала Юлия Голдин, директор по маркетингу Lego Group.

Посмотреть на реалистичную копию легендарного автомобиля можно до 4 августа.Фото: Алиса ТИТКО

Это первая такая машина из деталей Lego, которая заводится с помощью двигателя и ей может управлять водитель. Bugatti собрана без клея, а комплектовать пришлось больше 1 000 000 элементов. Общий вес конструкторских деталей - 1500 кг. На разработку машины и сборку понадобилось 13 438 часов (1,5 года).

- Функционирующий спидометр, собранный полностью из деталей Lego. А сама модель снабжена колесами Bugatti Chiron и оригинальной эмблемой, - уточнили в компании Lego Group.

Общий вес конструкторских деталей - 1500 кг.Фото: Алиса ТИТКО

Что еще:

Помимо эксклюзивной модели Bugatti Chiron на выставке представлены исторические образцы автомобилей Lego, созданные с 1958 года, которые были специально привезены на две недели из музея компании в Дании.

Где: площадке LEGO в Парке Горького (возле Пионерского пруда). Ближайшая станция метро «Октябрьская».

Когда: с 23 июля по 4 августа 2019 года, в будние дни — с 12.00 до 21.00, в выходные — с 11.00 до 21.00.

Стоимость: бесплатно. Нужна регистрация, которую можно будет пройти на месте в день посещения.