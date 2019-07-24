Необычные новостройки Москвы: Храм со стеклянной стеной и жилой дом-«бегущая волна»

Похоже, скоро Москва будет удивлять не только своими историческими памятниками, но и необычными новостройками. В некоторых районах столицы планируют построить здания с архитектурными «фишками». Мы выбрали из них самые интересные.

КРЫША С ВИДОМ НА МОСКВУ-РЕКУ

Издалека корпуса разной высоты от 7 до 27 этажей будут напоминать бегущие речные волны Фото: archsovet.msk.ru

В Филях в Береговом проезде вдоль Москвы-реки пустят «волну» из бетона, анодированного алюминия и стекла. Такими материалами украсят фасады нового жилого комплекса. Издалека его корпуса разной высоты от 7 до 27 этажей будут напоминать бегущие речные волны. На верхних этажах для красоты поставят специальное покрытие, сильно отражающее солнечный свет. На крышах устроят 30 общественных и 20 частных террас. На первых этажах откроют кафе, парикмахерские, аптеки, магазины. Рядом - две школы на 600 и 650 мест и три детских сада на 50, 100 и 150 мест. У жильцов будет своя поликлиника, многопрофильный оздоровительный центр, спорткомплекс и подземные парковки.

В Филях в Береговом проезде вдоль Москвы-реки пустят «волну» из бетона, анодированного алюминия и стекла. Фото: archsovet.msk.ru

Фото: archsovet.msk.ru

ПЕЙЗАЖИ ОКОЛО АЛТАРЯ

На западе столицы на Верейской улице построят, пожалуй, самый красивый храм Москвы - в честь священномученика Игнатия Богоносца. Проектировщики вдохновились знаменитой церковью Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде, построенной в XIV веке. В новом храме необычной будет восточная стена около алтаря. Ее полностью сделают стеклянной.

На западе столицы на Верейской улице построят храм - в честь священномученика Игнатия Богоносца. Фото: archsovet.msk.ru

- В России настороженно относятся к современным архитектурным решениям при строительстве храмов, и то, что этот проект появился, - маленькое чудо, - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Архитекторы сумели сохранить все традиционные для храмового зодчества элементы, добавив новаторские детали. Благодаря этому прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь.

Храм сможет принять 500 верующих. Внутри сделали встроенные ниши для икон и выступающие подставки для свечей. Крест на куполе будет из триплекса, в который встроят подсветку.

Проектировщики вдохновились знаменитой церковью Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде, построенной в XIV веке. Фото: archsovet.msk.ru

МУЛЬТИКИ ПОКАЖУТ НА УЛИЧНОЙ СТЕНЕ

Увидеть «Шрека» и «Золушку» прямо на стене своей школы смогут воспитанники нового образовательного комплекса на Смольной улице на севере столицы. В здании разместят детсад на 300 мест и школьные классы на 250 мест. Внутри детсадовцы и ученики пересекаться не будут. Для них обустроят отдельные входы в здание, в физкультурные и обеденные залы. В учебном корпусе появится уличный летний кинотеатр. На одну из стен по вечерам можно будет проецировать кино, мультики или обучающие фильмы. Рядом откроют игровые комплексы, баскетбольную площадку для школьников и скверик.

Увидеть «Шрека» и «Золушку» прямо на стене своей школы смогут воспитанники нового образовательного комплекса на Смольной улице. Фото: archsovet.msk.ru

«ЭРМИТАЖ» ОТКРОЕТ СВОИ ГАЛЕРЕИ

К 2024 году на ЗИЛе на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко появится филиал Эрмитажа. Здание спроектировали в стиле конструктивизма, с абстрактным рисунком на фасаде, разными по высоте внутренними залами и двойным остеклением, не пропускающим вредный для предметов искусства ультрафиолет.

Фасад подвесят на специальный металлический каркас из пустотелых профилей. Такая конструкция будет защищать выставочные залы от солнечного света. При этом на всех этажах можно будет выставлять картины и скульптуры в открытых галереях. Обычно такого в музеях не делают, поскольку ценные экспонаты могут пострадать от ярких лучей. В московском «Эрмитаже» планируют выставлять произведения разных мастеров и направлений, но главной темой станет современное искусство.

К 2024 году на ЗИЛе на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко появится филиал Эрмитажа. Фото: mos.ru

Каждый экспонат будут выставлять в подходящем для него пространстве. Например, в закрытых залах с окнами увидим работы, которые создавались с помощью масляных красок, кожи или дерева. В закрытых галереях без окон покажут фотографии, произведения из ткани и бумаги, а в открытых - камень, керамику и металл.