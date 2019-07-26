«Московский спорт в Лужниках»: Уличный баскетбол и город для экстремальных велосипедистов

Уже в эту субботу, 27 июля, состоится главный спортивный праздник лета «Московский спорт в Лужниках». Место проведения ежегодного спортивно-развлекательного праздника выбрано не случайно. Олимпийский комплекс «Лужники» по праву можно назвать сердцем спортивной России. Именно здесь проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80, Чемпионат мира по легкой атлетике, финал Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Московский спорт в Лужниках» будет представлен более 40 спортивными и развлекательными площадками, попасть на них можно в течение всего дня. Уже понятно, что соберутся тысячи москвичей с детьми. Можно будет не только наблюдать за соревнованиями профессионалов, но и принять участие в состязаниях.

Мини-футбол и уличный баскетбол

Одним из ключевых станет массовый турнир по мини-футболу, в котором примут участие 634 команды. Игры будут проходить одновременно на 42 полях и в трех возрастных категориях - до 16 лет, с 17 до 20 лет и в категории 21+. Схожий размах будет и на площадках уличного баскетбола - свыше 4000 участников на 30 кортах.

- Рядом с центральным кортом клуб ЦСКА представит фотозону с главными клубными трофеями прошлого сезона - Кубком чемпионов Единой Лиги ВТБ, Кубком России, Кубком Евролиги, - рассказали в Департаменте спорта Москвы.

Большое внимание будет приковано к площадке для воркаута. В последние годы уличные тренировки на турниках, брусьях и шведских стенках становятся модными. Все больше и больше людей хотят заниматься воркаутом. А в рамках «Московского спорта в Лужниках» соберутся самые сильные люди планеты, чтобы принять участие в чемпионате мира. Участвовать будут более 96 спортсменов и тренеров из более 40 стран Евросоюза, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Будут созданы две площадки: для профессионалов и для любителей. Победители каждого из турниров получат кубки Москомспорта.

Город экстрема и «Игры героев»

Целый рай будет создан для любителей экстрима. На территории Moscow City Games построят большой город для экстремальных велосипедистов с трассой БИГ Эйер длиной более 100 метров, где пройдут соревнования в нескольких дисциплинах. Ценителям акробатических трюков - сюда! На этой же площадке пройдет чемпионат России в дисциплинах горного велосипеда. После жарких соревнований гостям тоже захочется попробовать свои силы - тогда можно отправится на площадку беговелов для детей и фан трек для всех желающих.

Известный боец, а ныне и российский политик Джефф Монсон, посетит Strongmen Battle или Битву Силачей. Это будет зрелищное шоу. Атлетам предстоит выполнять различные упражнения с такими снарядами, которые вряд ли можно встретить где-либо еще.

Еще одна крутая площадка - «Игры героев», где пройдут командные соревнования. Сюда точно дорога детям. Их ждут испытания по легкой атлетике, общей физической подготовке и полоса препятствий (преодоление заборов, сетки в горизонтальной плоскости, рукохода с кольцами, легкоатлетических барьеров и другие).

- Также мы представим информационный павильон, где пройдет тестирование детей по определению подходящего вида спорта. Организуем площадку для сдачи норм ГТО, - рассказали в Департаменте спорта города Москвы.

Фотозоны с трофеями

Одно дело смотреть, как выступают профессионалы, а другое - пожать им руку, пообщаться и сделать фото на память. Такая возможность будет у всех желающих. Свои тематические зоны на территории «Лужников» представят хоккейный ЦСКА с Кубком Гагарина, баскетбольный ЦСКА с Кубком чемпионов Евролиги и трехкратный чемпион страны футбольный «Локомотив». Все они выставят свои площадки с трофеями, фотозонами и зонами для автограф-сессий с лучшими участниками и ветеранами клубов.

- Презентовать Кубок Гагарина будет легенда советского армейского хоккея двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. Футбольный клуб «Локомотив» проведет онлайн отбор и запись в академию клуба. Свою активность предложит дебютант праздника ФК Чертаново, который стремится к попаданию в Премьер-Лигу, - рассказали организаторы.

А также тематическую площадку создаст четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. Здесь пройдет традиционный звездный турнир Кубка Легенд.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Без спорта, но с бургерами

В Парке Горького 27 июля пройдет музыкально-гастрономический «Бургер фест». Его придумали к Международному Дню Гамбургера. Считается, что именно в этот день, в 1900-м году, американец Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) самый первый гамбургер: котлету из говядины с листиком салата и соусом, положенную между двумя кусочками хлеба.

Да-да, в Парке Горького праздник с 11.00 до 22.00 будет полностью посвящен любителям вкусных бургеров. На площадке булочки с котлетами готовить будут в 30 ресторанных шале. Готовить будут повара таких ресторанов, как «Фарш», «Steak it Easy», «Black Star Burger» и другие.

- Можно будет попробовать бургеры с креветками, с мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками, - рассказали в пресс-службе Департамента торговли и услуг города Москвы.

А после вкусного обеда можно и потанцевать под хиты известных знаменитостей: 12.00 - DJ Smash, 12.30 - Боронина, 13.00 - 5sta family, 13.20 - Artic&Asti, 14.00 - МОТ, 14.20 - TERNOVOY, 14.40 - AMCHI, 15.00 - MARUV, 15.30 - Клава Кока, 16.00 - Ганвест, 16.20 - Ольга Бузова, 16.40 - Rasa, 17.00 - Кравц, 17.40 - Моя Мишель. Вести праздник будут актер и шоумен Евгений Кулик и актриса Алла Михеева.

Где: на Пушкинской набережной Парка Горького, Крымский Вал, 9. Ближайшая станция метро «Октябрьская».

Когда: с 11.00 до 22.00.

Стоимость: вход бесплатный.

КСТАТИ

500 столов для шахмат

Гостей праздника «Московский спорт в Лужниках» ждет крупнейший шахматный турнир под открытым небом. Только представьте, 500 шахматных столов. Играть придется с роботом, который может играть с тремя соперниками одновременно. Проверить свои шахматные способности смогут все желающие. Не страшно, если проиграете. Зато сможете похвастаться, что пробовали обыграть робота. Это будет действительно уникальный сеанс битвы искусственного разума и человека.

Какие еще развлечения подготовили в рамках праздника «Московский спорт в Лужниках»:

• 70 столов для настольного тенниса,

• 50 столов настольного хоккея,

• 12 площадок бадминтона,

• 10 площадок для «городков»,

• брейк данс батлл (с профессионалами про один на один).