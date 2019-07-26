Время продуманной роскоши: о покупках в элитных ломбардах
Современные компании, занимающиеся скупкой и продажей дорогих часов и украшений, работают по новой модели, гарантирующей клиентам надежность и безукоризненный вид предлагаемых изделий.
Сегодня покупка украшений и часов в элитном ломбарде является безопасной и выгодной. На это есть несколько причин:
• вы можете купить часы без очереди. У нас представлены редкие экземпляры изделий, которые можно приобрести без ожидания. Мы предлагаем часы с учетом их рыночной стоимости, поэтому цены являются доступными;
• гарантия подлинности. Наши эксперты тщательно проверяют часы и украшения. Каждый представленный лот имеет гарантийный талон. Вне зависимости от наличия документов, часы тщательно проверяются на оригинальность и оформляются в соответствии с требованиями закона;
• конфиденциальность. Вы можете не беспокоиться о том, что кто-то узнает о вашем обращении в ломбард. Все строго конфиденциально;
• юридическая чистота сделок. Изделия выставляют на продажу только после тщательной проверки. Мы не рассматриваем краденые часы и украшения с криминальным прошлым.
Примером такой компании с безупречной репутацией можно назвать элитный ломбард «Мануфактура». Здесь клиентам предлагают солидный выбор часов и украшений дорогих марок по умеренным ценам и со всеми возможными гарантиями.
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ИСТОЧНИК KP.RU