Gagarin Party и визит Че Гевара: малоизвестные факты о ВДНХ

История ВДНХ такая большая и насыщенная, что вся не вместится даже в самую толстую книгу. Для каждого ВДНХ – это что-то особенное. Знакомство, свадьба, запоминающиеся концерты, вкусный мед, сыр, а еще живые козочки. «КП» к 80-летнему юбилею ВДНХ собрала малоизвестные факты, которые могут удивить.

1. Главный вход на ВДНХ (тогда ВСХВ) с 1939 по 1941 годы был в другом месте. Ныне Арка Северного входа. Через нее на летающем автомобиле попадала на выставку Любовь Орлова в кинофильме «Светлый путь». Как раз с прицелом на этот вход и была установлена скульптура «Рабочий и колхозница». К этой арке приходил трамвай и такси. У Северного входа нет излишней помпезности, но зайдя под купол арки, можно увидеть всю красоту в стиле арт-деко.

Главный вход на выставку.

2. Платным вход на ВДНХ стал с 1954 года, обычный билет стоил 3 рубля, что считалось довольно высокой ценой. Солдаты, студенты и пенсионеры платили 1 рубль. И даже высокая цена не помогла избежать столпотворений возле касс Главного входа. В книге отзывов ВДНХ сохранились характерные записи: «Выставка очень красива, но попробуйте купить билеты. У касс сплошной беспорядок, стоять пришлось четыре часа, чтобы купить билеты. После покупки костюм выглядит как тряпка (весь измят)».

3. Это сейчас не нужно объяснять, что такое рейв (вечеринка, массовая дискотека с выступлением диджеев), а в советские годы такой формат был непонятен. Первый рейв прошел 14 декабря 1991 года в павильоне «Космос» на ВДНХ. Название было просто космическое – «Gagarin Party». Было 3000 человек. На постаментах все еще стояли спутники, детали орбитальных кораблей. На День космонавтики была «Gagarin Party-2», на которую пришло уже 5000 человек. После этого андеграундная культура танцевальных вечеринок и электронной музыки вышла в массы.

4. А был ли бункер Сталина под главным павильоном? Оказывается, что нет. Подвал существовал, как обычное убежище гражданской обороны. Миф родился для раскрутки ВДНХ. Если что шпиль павильона «Центральный» был бы прекрасной мишенью на случай войны, так как в 50-е годы был самой высокой точкой на многие километра вокруг – 90 метров. К тому же здание весьма массивно – 900 тонн, в случае разрушения остатки наглухо завалили бы все выходы из «бункера». Поэтому Сталин там бы никогда не стал прятаться. В той же экскурсии рассказывали о ночном визите Сталина в павильон «Грузия» в конце 40-х годов, но нет ни одной фотографии или документа, которые бы подтвердили это.

Памятник Сталину на ВДНХ.

5. Гостем ВДНХ в 1960 году был команданте кубинской революции Эрнесто Че Гевара. Он побывал в павильоне «Трудовые резервы». Спустя два года выставку посетил Фидель Кастро, занимавший тогда должность председателя Государственного Совета Кубы.

Эрнесто Че Гевара на ВДНХ.

6. Около 32 лет на ВДНХ был сладкий павильон «Мороженое». Здание напоминало сугроб-айсберг, на который хотели усадить скульптуру медведя, но позже решили, что хватит тюленя с порцией мороженого. Для эффекта естественного снега в штукатурку была добавлена слюда. Внутри павильона был зал на 80 человек, там же была люстра в виде снежинки. Угощали здесь пломбиром посыпанный тертым шоколадом или политый фруктовым сиропом. А еще коронное в нержавеющей вазочке — крем-брюле. К 80-м годам павильон был в аварийном состоянии и его снесли.

7. Выставки аналогичные ВДНХ были и в Киеве, Алма-Ате, Тбилиси, Вильнюсе, Кишиневе, Риге, Фрунзе (Бишкек), Ереване, Таллине, Минске (строительная выставка). За исключением Тбилиси и Киева, от многих мало что сохранилось. Выставка в Киеве сравнима по масштабу с московской, параллели видны на каждом шагу: Главный павильон с колоннадой и шпилем, арка павильона механизации, фонтан в форме снопа, керамический декор в виде подсолнухов.

8. Округлая форма павильона «Космос» породил слух, что постройка изначально служила гаражом для дирижаблей. Более того, первоначально была идея поставить на арку макет самолета, но от этой идеи отказались, потому что самолет на крыше уже был — на павильоне «Советская Арктика».

9. В павильоне «Главмясо» в 1955 году установили автомат для производства котлет. В те годы московские хозяйки были в шоке, что кто-то другой умеет формовать и панировать котлеты. Наиболее интересными экспонатами Выставки в 1965 году являлись действующие макеты передвижной атомной электростанции на гусеничном ходу ТЭС-3 и ядерная установка по прямому получению энергии «Ромашка».

10. Первым художественным фильмом, который запечатлел выставку, стал «Подкидыш» в 1939 году. Автомобиль с героями проезжает мимо статуи «Рабочий и колхозница» и въезжает в арку Главного входа (ныне Северный вход), показывая многие павильоны. Потом был фильм «Светлый путь», самый известный «Свинарка и пастух», еще «Здравствуй, Москва», «Дом в котором я живу», «Мурзилка и великан», «Пять вечеров», «Русский отдел» (The Russia house), «Первый отряд. Моlоt», «Шпион» и даже небольшой фрагмент в фильме «Дневной дозор».