Жаркая суббота - всем на пляж охота

Похоже, нас ждут последние теплые (и единственные в июле!) выходные этого лета. В субботу обещают +26, а на следующей неделе похолодает до +13. Так что ловите момент и солнечные лучи на озерах и прудах Москвы. Чтобы поплавать, есть 7 мест (см. карту на стр. 16), так называемых зон отдыха у воды около 100. Там нельзя купаться, зато все оборудовано, чтобы поваляться на бережку. Есть чем занять детей. Можно кататься на лодках.

Здесь рассказываем про самые популярные.

Борисовские пруды

Это один из самых больших водоемов столицы. Борисовские пруды находятся на территории сразу двух районов: Орехово-Борисово и Москворечье-Сабурово, в общей сложности занимают больше 75 гектаров. Действительно удивительный природный уголок в мегаполисе.

В конце 90-х пруды стали частью парка «Царицыно». До усадьбы - десять минут пешком. Так что можно сразу двух зайцев убить: и лениво отдохнуть, и погулять вокруг прекрасного дворца, построенного по проекту Матвея Казакова (восстановлен в 2007 году).

Борисовские пруды - искусственные, их копали крепостные по указу Бориса Годунова. Собственно, его имя они и носят. Один из участков в то время даже назывался Государев.

Купаться здесь нельзя, хотя на берегу обустроены песчаный и травяной пляжи. Правда, шезлонги платные, но отдыхающих это не останавливает. Берег патрулируют полицейские и спасатели - так что не забалуешь. Да с ними и спокойнее.

На песчаном берегу организовали зону отдыха. Есть детские площадки. Для любителей активного отдыха - 4 футбольных и 8 волейбольных полей, 10 теннисных кортов, скейт-парк, а также километры велодорожек. А вот кататься на роликах вокруг прудов не советую: брусчатка неподходящая.

Есть 40 точек для пикников с беседками и мангалами. По выходным они обычно заняты с раннего утра. Единственный недостаток - мусор внутри и вокруг, который не все за собой убирают.

Часто можно видеть рыбаков с удочками. В прудах водятся окуни, карпы и караси.

- Я каждое воскресенье рыбу ловлю. Есть я ее, конечно, не собираюсь, сразу весь улов отпускаю. Но все равно море удовольствия, - рассказал «КП» местный житель Андрей.

Как добраться: ст. м. «Борисово» или «Шипиловская».

Что почем: шезлонги - 100 руб./час.

Мангалы - бесплатно.

Борисовские пруды

Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино»

От станции метро «Кузьминки» идти 2 километра - для одних много, для других нет. Сам парк очень большой и поделен на зоны: культурную, историческую и зону отдыха, она находится возле Щучьего озера и Шибаевского пруда. Туда нам и надо. Местный смотритель рассказал, что здесь 60 мангалов для любителей шашлыков (разбросаны по территории). Но их обычно не хватает, так что тут же предприниматели предлагают в аренду беседку для пикника на 25 человек, звонить и договариваться нужно заранее.

В хорошую погоду даже в будний день отдыхающих очень много. Тот же смотритель дал совет: если добираетесь до «Кузьминок» на своей машине, парковочное место нужно искать подальше или приезжать рано утром, потому что уже к полудню машину поставить негде.

Пляж чистый, засыпан белым песком. Здесь второй сезон подряд стоят бесплатные шезлонги. А вот кабинок для переодевания я нашла всего две. С другой стороны, и купаться здесь нельзя.

Для детей оборудованы многочисленные площадки. Особенно им полюбилась площадка-корабль. Для гостей чуть старше - есть веревочный парк, а также площадки для воркаута (силовые тренировки), волейбола, тренажеры.

Рядом с пляжем кафе. Столиков много - и внутри, и снаружи заведения. В ассортименте: плов, шашлык, прохладительные напитки и десерты.

Как добраться: ст. м. «Рязанский проспект» или «Кузьминки»

Что почем: шезлонги и зонты - бесплатно.

Кофе - от 100 до 210 руб., мороженое - 250 руб.

Мангалы - бесплатно.

Беседка для пикника на 25 человек: в будни, кроме пятницы, - 12 000 руб./3 часа, последующие часы - 1500 руб. в час. По пятницам, в выходные и праздничные дни - 13 500 руб./3 часа, последующие часы - 1500 руб. в час. Заказывать по телефонам: 8 (495) 258-45-60 (доб. 117) и 8 (495) 377-35-93.

Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино»

Голицынский пруд в парке Горького

Это место одно из самых популярных в Москве, ведь пруд расположен в самом центре города, в парке Горького. Как нетрудно догадаться, назван он в честь князя Голицына. Хотя в советское время стал Пионерским. Потом название вернули.

Это, по сути, два водоема, которые соединены небольшим перешейком. Берега у воды обшиты деревом. Шезлонги здесь бесплатные, так же, как столики, скамейки и wi-fi.

Можно взять в прокат катамаран и лодку. Площадь озера большая, так что кататься можно свободно. Вечером пруд подсвечен цветными лампами - идеальное место для романтиков.

В озере плавают лебеди и утки. Внимание! Кормить их нельзя. Разрешена рыбалка. Перед тем как запустить сюда рыбу, водоем тщательно очистили. Сегодня здесь водятся толстолобики, карпы, окуни, караси, сазаны. Так что смело берите на отдых удочки и возвращайтесь с уловом к ужину.

По всей территории парка разбросаны кафе или небольшие киоски с мороженым, сладкой ватой или бургерами.

Как добраться: ст. м. «Пapк кyльтypы» или «Oктябpьcкaя»

Что почем: шезлонги - бесплатно.

Аренда лодки и катамарана - от 400 до 600 руб./час в зависимости от дня недели и количества пассажиров, нужен залог - 1500 руб.

Сэндвич - от 150 руб., кофе - 250 руб.

Голицынский пруд в парке Горького