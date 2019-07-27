Реконструкция площади у Павелецкого вокзала в Москве: Подземный торговый комплекс в 5 этажей и террасный парк с кафе

Более десяти лет площадь перед Павелецким вокзалом стояла разрытой. Частные инвесторы начали строительство подземного торгового центра на площади еще в 2007 году. Но владельцы проекта не раз менялись. Потом у инвесторов появились денежные и судебные проблемы, стройку заморозили. Москвичи прозвали огромный уродливый котлован "ямой". И вот наконец дело сдвинулось с мертвой точки.

- Владельцы планируют полностью доделать огромное здание в течение ближайших 2 - 2,5 лет, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Проект будет реализовывать российский предприниматель Сергей Гордеев (владелец группы компаний ПИК). Хочу подчеркнуть, что на площади перед Павелецким вокзалом никакого нового строительства не будет. Все коммерческие площади разместятся под землей, а на самой площади появится общественное пространство и зеленые насаждения.

Москомархитектура уже согласовала проект благоустройства площади перед Павелецким вокзалом и подземного торгового центра с паркингом.

- Под благоустройство отдано более 75 процентов застраиваемой площади, - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

ЧТО ПОСТРОЯТ

1. Парк площадью около 26 тысяч квадратных метров. В нем высадят зеленые террасы и откроют уличные кафе. Входные павильоны спрячут за стеклянными навесами каскады лестниц и эскалаторов, ведущих внутрь центра. Эти сооружения будут похожи на павильоны парка "Зарядье".

Парк площадью около 26 тысяч квадратных метров. Фото: Москомархитектура.

Рядом устроят так называемую "аллею тишины". За деревьями скроют проходящие здесь трамвайные пути.

Парк будет всесезонным. Летом в нем можно будет проводить выставки, лектории и кинотеатры под открытым небом, а зимой - кататься на горке.

2. Подземный торговый центр площадью около 70 тысяч квадратных метров. Через первый подземный уровень можно будет попасть в уже существующий подземный переход через улицу Зацепский вал. Второй и третий уровни полностью займут торговля и кафе. На четвертом - парковка на 270 машино-мест, а на пятом - холодильное отделение.