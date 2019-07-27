2019-07-27T15:50:37+03:00
Общество

Шереметьево о задержках багажа: Ситуация нормализовалась в течение 15 минут

В аэропорту "КП" объяснили, что произошло в терминале F
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сотрудник багажной службы в международном аэропорту Шереметьево.Сотрудник багажной службы в международном аэропорту Шереметьево.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В СМИ появилась информация, что в Шереметьево снова образовались очереди за багажем. Якобы пассажиры сняли видео, где видно, что люди с багажом толпятся у дверей терминала F. Сразу же стали вспоминать майскую проблему с багажом, которая была из-за нехватки сотрудников. Однако 27 июля глобальных проблем не было. Об этом подтвердила представитель аэропорта Шереметьево.

- Ситуация нормализовалась в течение 15 минут. Был большой поток единовременно прибывших на вылет людей в Терминале F, — рассказала "Комсомольской правде" директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее представители аэропорта рассказали, что стало причинами сбоя системы багажа в мае.

- Причины сбоя - нехватка грузчиков и водителей, которые должны были перейти из партнерских компаний на которые мы рассчитывали. Но в апреле стало понятно, что количество грузчиков, которое планирует перейти к нам, значительно меньше. Вторая проблема - при нехватке рабочих были вынуждены переучить персонал, что внесло коррективы в работе. Третья причина - период летних перевозок и ливневых дней. Фактически система не справилась с количеством багажа, - говорил генеральный директор по производству АО "МАШ" Андрей Никулин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За три часа гости «Бургерфеста» в Парке Горького съели 20 тысяч бургеров
Полиция задерживает участников незаконного митинга у мэрии
В Москве стартовал фестиваль бургеров «Бургерфест»
Движение в Тушинском тоннеле закроют в ночь на субботу
Перед гостями «Бургерфеста» в Парке Горького выступят DJ Smash и Мот
Мэрия Москвы призвала воздержаться от участия в незаконной акции 27 июля
«Игры героев» для детей и взрослых пройдут 27 июля в «Лужниках»
В подмосковной Балашихе женщина родила четверняшек
Участники «Бургерфеста» в Парке Горького порадуют гостей скидками
Экскурсии по центру Москвы проведут прудами и огородами
Судьбу московского монорельса решат до конца года
В Москве госпитализировали протоиерея Димитрия Смирнова
Прокуратура проверяет обстоятельства столкновения трапа с самолетом в Шереметьево