Шереметьево о задержках багажа: Ситуация нормализовалась в течение 15 минут

В СМИ появилась информация, что в Шереметьево снова образовались очереди за багажем. Якобы пассажиры сняли видео, где видно, что люди с багажом толпятся у дверей терминала F. Сразу же стали вспоминать майскую проблему с багажом, которая была из-за нехватки сотрудников. Однако 27 июля глобальных проблем не было. Об этом подтвердила представитель аэропорта Шереметьево.

- Ситуация нормализовалась в течение 15 минут. Был большой поток единовременно прибывших на вылет людей в Терминале F, — рассказала "Комсомольской правде" директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее представители аэропорта рассказали, что стало причинами сбоя системы багажа в мае.

- Причины сбоя - нехватка грузчиков и водителей, которые должны были перейти из партнерских компаний на которые мы рассчитывали. Но в апреле стало понятно, что количество грузчиков, которое планирует перейти к нам, значительно меньше. Вторая проблема - при нехватке рабочих были вынуждены переучить персонал, что внесло коррективы в работе. Третья причина - период летних перевозок и ливневых дней. Фактически система не справилась с количеством багажа, - говорил генеральный директор по производству АО "МАШ" Андрей Никулин.