Tele2 открыла зону для путешественников по «другим правилам» в Шереметьеве

Ее посетители смогут провести время ожидания рейса с пользой и пообщаться с гидом «по другим правилам» – местным жителем, который лучше любого путеводителя расскажет о достопримечательностях пункта назначения. Tele2 также предложит гостям Travelbar послушать музыку, посмотреть видео и почитать книгу.

Travel bar располагается в терминале В аэропорта Шереметьево, в зоне внутренних вылетов. Пространство представляет собой стильную конструкцию. Каждое место оборудовано экраном, наушниками и станцией для подзарядки смартфона.

В Tele2 уверены, что никто не расскажет о городе лучше местных жителей, поэтому оператор предлагает пассажирам уникальную возможность. Гости Travelbar могут позвонить гиду «по другим правилам» – абоненту Tele2, влюбленному в родной город. В ходе живого общения пассажиры получат по-настоящему полезные советы для своего путешествия и узнают информацию, которой не найдешь в стандартном путеводителе. Гиды Tele2 ответят на вопросы о Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на-Дону и других городах.

Пассажиры, предпочитающие привычные онлайн-сервисы, могут больше узнать о российских городах из аудиогида izi.TRAVEL. Приложение предлагает свернуть с привычных маршрутов и открыть для себя новую философию путешествий. В библиотеке izi.TRAVEL есть экскурсии «Мистический Челябинск», «Екатеринбург глазами иностранцев» и многие другие.

Tele2 вместе с партнерами подготовила для гостей Travelbar специальные подборки книг и музыки в дорогу. Посетители зоны могут прослушивать новые альбомы и готовые плейлисты для поездок на «Яндекс.Музыке», а сервис Tele2 booksпредлагает пользователям библиотеку более чем 100 тысяч книг. Гости могут смотреть, слушать и читать с экранов, расположенных в зоне Travelbar, или скачать приложения партнеров по QR-коду и продолжить пользоваться сервисами в поездке.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Абоненты Tele2 часто путешествуют по стране, и мы стремимся сделать их поездки комфортнее, предлагая не только качественную связь и выгодные тарифы, но и интересный досуг во время ожидания своего рейса. В нашей зоне для путешественников можно пообщаться с гидами «по другим правилам» – сообществом абонентов Tele2, готовых рассказать о своем родном городе и поделиться советами, послушать музыку и воспользоваться полезными приложениями для туристов. Мы уверены, что Travelbarсделает поездки наших клиентов еще приятнее, и поможет им открыть для себя города России с новой стороны».