Программа «Мой район»: В Черемушках - сухой фонтан, в Зеленограде - лодочная станция

В каждом районе столицы продолжается благоустройство мест отдыха и центров притяжения - скверов, парков, набережных, бульваров, новых общественных пространств. Все это в полной мере воплощает в себе идеологию программы «Мой район». Независимо от места жительства в городе любой москвич имеет право на комфортные площадки, куда можно прийти на прогулку или встречу с друзьями.

Такие преобразования по программе «Мой район» начались в столице в середине прошлого года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря комплексному развитию горожане как раз и получают равные комфортные условия для жизни и в центре, и в Зеленограде, и в Черемушках.

«...Масштаб московского района сопоставим со средним российским городом, - написал Сергей Собянин в Твиттере. - Очень важно в каждом районе определить центры притяжения, трафик прохождения пешеходов и машин, создать центры культуры и отдыха».

В ближайшие месяцы, как отметил мэр, изменения коснутся прежде всего спальных районов. «Мы в этом году должны выработать концепцию развития района. Мы сейчас отдельными какими-то блоками делаем здесь скверы, здесь дворы, здесь променад. Но в целом район не однородный - где-то лучше, где-то хуже. Мы в комплексе обустроим. Имеются в виду и знаковые объекты - школы, детские сады, поликлиники», - сказал Сергей Собянин.

Наверняка, многие хотят узнать, а что же происходит у них в районе. Сделать это просто. Достаточно зайти на портал мэра Москвы mos.ru, где в специальном разделе «Мой район» опубликована вся информация о каждом районе. Данные на онлайн-странице уложены в удобные «кубики» и постоянно обновляются. Есть и обратная связь. На платформе «Мой район» можно оповестить о неточной информации, прислать предложения по доработке проектов или свой отзыв.

Сегодня расскажем, что уже изменилось с помощью жителей в некоторых районах разных округов Москвы.

ИДЕМ ГУЛЯТЬ ПО ВОДЕ БОСИКОМ

В районе Черемушки можно почувствовать себя будто за городом. Освежиться прохладными брызгами воды и погулять босиком можно в парке 70-летия Победы. По программе «Мой район» здесь построили сухой фонтан. Открытие новинки превратилось в настоящее развлекательное шоу. Желающие побывали на творческих и спортивных мастер-классах под руководством специалистов центра спорта, досуга и творчества «Хорошее настроение».

Теперь сухой фонтан радует и детей, и взрослых. На площадке водные струи бьют прямо из земли, то есть привычной чаши нет. Такая конструкция позволяет посетителям парка близко подходить к фонтану и даже пробежаться между струями. Их красиво подсвечивают вечером. А сама вода может «выстреливать» вверх с разной скоростью, последовательностью и объемом. Покрытие сделали из специальных антискользящих и антитравматичных материалов. Сухой фонтан хорош еще и тем, что его не нужно консервировать на зиму.

ЗАБРОШЕННЫЙ ОВРАГ ПРЕВРАТИЛСЯ В ЦВЕТУЩИЙ ОАЗИС

До конца года по всей Москве благодаря программе «Мой район» благоустроят более 160 парков и скверов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра строительства одного из таких районных парков - «Парка света» в Бибиревее. Тем временем жителей еще одного столичного района - Ясенево - уже радует новый парк.

- Раньше здесь был заброшенный овраг, где хозяева выгуливали собак, - говорит жительница Ясенева Ульяна Кравцова. - Сейчас это место превратилось в комфортную зону для отдыха, где и с детьми можно погулять, и позаниматься спортом.

Пешеходная зона разместилась на участке от дома № 22, корпус 1, на Тарусской улице до пересечения с Вильнюсской улицей. Маршрут вроде небольшой, длиной чуть более 500 метров. Но пройти его быстро вряд ли получится. Ведь в парке поставили три детские площадки, площадку для воркаута и игры в настольный теннис, футбольную коробку, которая зимой станет катком, огороженный участок для выгула собак и главное - комплекс для занятий BMX-спортом. Любители экстремального велоспорта могут часами летать на крутых земляных горках и склонах.

- В районе появляется все больше новых зеленых территорий, благоустраиваются и дворы, - рассказал Алексей Толчеев, глава управы района Ясенево. - Местные жители уже успели оценить пешеходную зону на улице Арманд, «Поляну сказок» на улице Рокотова, народный парк на улице Айвазовского. Преображение района продолжается.

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ ДО ДЕНДРОПАРКА ДОВЕДЕТ

К 1 сентября в парке Победы в Зеленограде планируют в основном завершить благоустройство. Все коммуникации уже проложили. Теперь по вечерам парк украшают новые фонари- торшеры и невысокие светильники. А по периметру территории появится архитектурная подсветка.

Для пешеходов удобными стали и лестницы, на которых уложили гранитные ступени. Дорожки замостили плиткой и асфальтом. В бассейнах фонтана «Каскад» капитально отремонтировали гидротехнические сооружения и стенки. Скоро заменят и облицовку.

Берега паркового пруда тоже укрепили. Для этого вокруг него по самому дну протянули арматурные каркасы. Это позволит обустроить набережные и пешеходный мост, который свяжет парк с дендропарком на другом берегу. А на берегу Большого пруда восстанавливается лодочная станция.

О безопасности отдыхающих подумали особенно. В парке Победы за порядком станут следить с помощью видеонаблюдения и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Летом за купающимися присмотрят спасатели с двух наблюдательных вышек - на пляже и на другом берегу около дендропарка. Для детей откроют две детские площадки - возле подпорной стенки у культурного центра «Зеленоград» и на границе парка с пляжной зоной. Затем восстановят газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.