Мнение: Грустные уроки ничему не учат

Несколько кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые не прошли регистрацию из-за сбора подписей, проведенного ими кое- как, уже вторую неделю с упорством, достойным лучшего применения, продолжают устраивать акции протеста с требованием, чтобы их зарегистрировали, несмотря ни на что. Встреча с главою ЦИКа Эллой Памфиловой, которая объяснила протестующим, как надо действовать по закону, не внесла успокоения в мятущиеся души.

Эти гарибальдийцы московского разлива зовут людей прийти к зданию правительства Москвы в эту субботу. Разумеется, эту акцию не санкционировали ( дав и не могли санкционировать).

Потому, не разрешенный столичным правительством митинг, сотрудники МВД и Росгвардии вправе разогнать. Причем, «не дожидаясь перитонита», как говорила героиня Риммы Марковой в замечательно московском фильме «Покровские ворота».

А чтобы этот квази-политический аппендицит не стал угрожать всему государственному организму, у правоохранительных органов есть достаточно сил, средств и, главное, полномочий, предоставленных законом для защиты государственного строя.

Стоит напомнить некоторые вещи для тех, кто запамятовал.

Бойцы Росгвардии сегодня имеют право, при работе на несанкционированных мероприятиях, задерживать тех, кто нарушает закон, не представляясь нарушителям. Причем при задержании росгвардейцы вправе досматривать вещи хулигана, в том числе записи на электронных носителях. Это раз.

В распоряжение российских силовых структур, призванных обеспечивать порядок и спокойствие в стране, в последнее время поступили самые современные средства, которые способны гарантированно охладить наиболее горячие головы. И в прямом смысле этого слова в том числе.

Вот спец-автомобиль «Лавина-Ураган». Он предназначен для водяного охлаждения толпы. Из двух водометных стволов, управляемых экипажем с помощью джойстиков, струи бьют более чем на полсотни метров. При том легко сбивают человека с ног. Еще два ствола находятся под бампером. Их дальность действия — 20 метров. Запаса воды хватает на 10 минут интенсивной работы. Для разгона толпы, которая не понимает простых слов, вполне хватит.

Также за минувшие два с половиной года Росгвардия приобрела 128 комплектов щитов системы «Шепот» . Эти щиты способны дистанционно останавливать нарушителей правопорядка.

Полная готовность к применению этих и других, не менее мощных и эффективных средства противодействия беспорядкам - это два.

Те, кто в выходные дни не хочет посвящать себя семье, даче, просто отдыху, а стремится создавать проблемы окружающим, в том числе нарушая их мир и покой, должны понимать — смутьянов уже вынуждено будут фиксировать органы правопорядка. Причем, самыми разными способами. От несмываемой свекольной краски, применяемой водометной машиной «Шторм», до видеофиксации.

И это — три.

Те, кому государство поручило охранять мир и покой обычных граждан страны, занятых делом, имеют широкие полномочия по защите этого самого мироустройства. В том числе и достаточно жесткими методами. Которые нарушителям явно не понравятся, особенно когда они окажутся в машинах с решетками на окнах .

Окажутся потому, что они сознательно пошли на нарушение закона.