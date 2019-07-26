Подмосковный полигон «Воловичи» закроют уже в этом году

Полигон твердых бытовых отходов «Воловичи» в подмосковном Коломенском городском округе будет закрыт уже до конца 2019 года, пообещал губернатор Андрей Воробьев. Об этом глава Московской области сообщил журналистам в четверг в эфире телеканала «360».

- Наша задача - в ноябре-декабре закрыть полигон «Воловичи». Тема чувствительная, - подчеркнул Андрей Воробьев. - Я вас прошу еще раз всех жителей проинформировать, что мы реализуем все наши планы.

По словам главы Коломенского городского округа Дениса Лебедева, местные жители уже извещены о планах по закрытию полигона. В субботу, 27 июля пройдет очередная встреча, на которой будет обсуждаться тема ликвидации свалки.

Напомним, с 2013 года в Подмосковье были закрыты 24 полигона твердых бытовых отходов. Свалки занимали площадь в 274,6 гектара, на них хранилось более 47,5 млрд тонн мусора.