В июле 2019 года в Пермском крае на базе архитектурно-этнографического музея «Хохловка» состоится фестиваль Seasons

По-летнему нежный лайн-ап от Seasons больше чем наполовину состоит из лиричного инди: здесь и Алина Орлова, и Наадя, и OQJAV, и новый проект Олега Нестерова Zerolines, и «Сансара». Балансируют этот набор чуть менее романтичные участники: это в первую очередь Дельфин – хедлайнер первого дня, неуловимо-саркастичные «Твое Далеко», мистически-фолковые Zventa Sventa а также пермские легенды краут-рока Gnoomes и их земляки – пост-рокеры 3000K. Все это – герои разных поколений и представители разных музыкальных направлений, однако их легко можно представить в одном плейлисте.

3000K

Первая информация, которую группа о себе сообщает: ее создали кандидат технических наук и современный художник. Вот откуда название «Три тысячи кельвинов» и концептуальные обложки релизов. Александр Кошелев и Никита Семенов играют мрачноватый синти-поп, ускорив который, можно было бы получить группу «Технология» – благо, вокал Никиты Семенова почти в том же регистре. Впрочем, «3000K» могли бы обойтись и вообще без вокала: самый приятный их трек «Осень» – почти бессловесная построк-композиция.

Твое далеко

Вот уж кто действительно похож на упомянутую выше «Технологию». Авторы довольно грандиозной поп-строчки «Позови, позови меня на танцы/ Я буду стесняться, буду стесняться» родом из Красноярска, недавно перебрались в Москву, и собирают восторженные залы поющих хором девочек везде.

OQJAV

Чаще, чем меняет состав, OQJAV снимает только клипы. Причина – неугомонная артистическая натура лидера группы – Вадика Королева, который, кажется, интересуется всем: современной поэзией, театром, литературой, танцем. В своем фейсбуке Королев предстает эдаким жизнепоэтом, сочиняя гиперреалистичные рассказы про своих знакомых с абсурдистскими диалогами.

Сансара

«Сансара» не стесняется бить наотмашь – сочинять стадионные хиты с раскатистыми припевами. Будь они англичанами, звались бы Coldplay. Но «Сансара» – по-настоящему русская группа и вряд ли нашла бы признание среди тех, в кого никогда не попадала бацилла «Нашего радио» или группы «Кино». Примерно каждая вторая песня группы звучит как потенциальный радиохит, и за более чем двадцатилетнюю историю группа написала их предостаточно.

Дельфин

Вершина русского трипхопа – альбом «Звезда» вышел в 2004 году, и до сих пор каждый трек оттуда звучит актуально и свежо. В тот год «Дельфин» моментально стал классикой и остается ею до сих пор, при этом не закосневая и не уходя в тень. Если при упоминании имени «Дельфин» у вас в голове не звучит надломленное «мы обязательно встретимся, слышишь, меня прости», значит, вас не существовало в начале нулевых. Но есть шанс восполнить пробел.

Gnoomes

Пермские краут-рокеры, регулярно гастролирующие по Великобритании и выступающие на московском фестивале «Боль» – который, как известно, про все модное и молодое. Это тот случай, когда музыканты из России становятся едва ли не более востребованы на Западе, чем в России – во всяком случае зарабатывают там больше. Звучание у Gnoomes интернациональное и английского языка, если кто его не любит, в песнях немного. Слова тут не так важны, суть в звучании: такое внимательное отношение к записи и синтезаторам можно обнаружить только у совсем замороченных саунд-артистов.

Наадя

Выверенное электронное звучание, безупречный вокал, лаконичные умные тексты – Наадя делает идеальную музыку, и вряд ли на свете есть человек, который может предъявить ей хоть какие-то претензии. Последний альбом «Осколки» слушается на одном дыхании и не успевает надоесть – он с одной стороны затягивает в медитацию, так как все песни очень спокойные, с другой – каждый раз предлагает твоему вниманию удобную точку для фокусирования. Отдельного внимания заслуживают тексты. Надежда Грицкевич представляет замечательный женский образ – внешне спокойная и уверенная, почти непроницаемая, в песнях она произносит вещи, одновременно рациональные и страстные: «мне не нужна половина, я себя чувствую целой вполне, / но ты нравишься мне».

Алина Орлова

Альбомом, который вышел в 2018 году, Алина Орлова закрыла свой «юношеский цикл», и кажется, предлагает и своим поклонникам сделать то же – попрощаться с ней юной. Во всяком случае, на альбоме Daybreak слышно, куда сворачивает певица – в ее песнях появились более взрослые вокальные модуляции и почти шансонные – в хорошем классическом смысле – интонации. А также стихи Анны Ахматовой, Теннесси Уильямса и Даниила Хармса. Ощущение, что певица звучит с театральных подмостков, а не со сцены клуба.

Zventa Sventana

Электронный фолк-проект вокалистки Тины Кузнецовой и бывшего участника «Гостей из будущего» Юрия Усачева – пожалуй, лучшее, что есть сегодня в этом направлении. Примечательно, что фолк-музыка Zventa Sventana, в которой используется в том числе и пермский фольклор, прозвучит на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка», хранящего те же традиции.

Zerolines

Zerolines – новый проект Олега Нестерова («Мегаполис»), который он сам определяет как «проект интуитивной музыки». Что это означает, лучше всего поймут те, кто услышит все вживую, но знатоки отсылают немного немало к Штокхаузену, а Олег Нестеров говорит так: «Самая красивая музыка это та, которая приходит прямо в сердце. Душа разговаривает с нами голосом интуиции, а интуитивная музыка это то, на что настраивается наша душа, помимо наших мыслей и воли».