2019-07-29T11:30:09+03:00
Общество

Сборная Московского НПЗ вышла в финал спартакиады «Моспром»

Соревнования собрали на одной площадке более 3 тысяч участников от 100 предприятий столицы
Ксения БОГДАНОВА
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Спортивные соревнования среди работников промышленности и учащихся профильных вузов проводятся в Москве впервые: турнир собрал вместе более 3 тысяч участников, представивших почти 100 предприятий столицы. Организатором спартакиады выступил Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Команда Московского нефтеперерабатывающего завода на играх стала самой многочисленной — сразиться за честь предприятия вызвались более 50 спортсменов. Сотрудники МНПЗ состязались во всех шести видах спорта, представленных на турнире — футболе, волейболе, шахматах, легкой атлетике, стритболе и настольном теннисе. После отборочного тура сборная предприятия заняла в турнирной таблице одно из лидирующих мест. Футбольная команда МНПЗ выиграла все пять матчей спартакиады, став абсолютным лидером турнира. Успешно выступили и волейболисты, став победителями группы. В соревнованиях по стритболу участвовали сразу три команды предприятия, все они также вышли в финал.

Финальные игры спартакиады пройдут в сентябре в спорткомплексе «Лужники». На церемонии награждения призы получат победители в каждом виде спорта. Кроме того, судейское жюри определит лидера в общекомандном зачете, а также назовет самое спортивное предприятие Москвы.

- Мы очень рады, что идея объединить предприятия на волне увлечения спортом нашла столько откликов среди работников московской промышленности, - отметил Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. - Команды от предприятий представлены десятками спортсменов-любителей. Одна из самых больших по численности — делегация Московского НПЗ. Здорово, что работники уделяют так много внимания спорту и здоровому образу жизни.

И это неудивительно, на территории МНПЗ есть современный спортивный комплекс с тренажерным залом и залом для игровых видов спорта. Помимо увлечения спортом работники Московского НПЗ активно поддерживают масштабное волонтерское движение, участвуют в благоустройстве и развитии ЮВАО. Волонтеры завода вместе с местными жителями и экологами ежегодно высаживают десятки деревьев, участвуют в экологических квестах «Чистые игры», благодаря которым с берегов Москвы-реки в Капотне и Братеево регулярно собирают мусор, оставленный отдыхающими. Завод активно занимается благотворительностью, помогая детям социального центра «Гармония». Сотрудники предприятия ежегодно участвуют в Дне донора.

- Вместе с этим Московский НПЗ активно участвует в развитии инфраструктуры близлежащих районов, - рассказал «КП» Денис Зыков, заместитель генерального директора Московского НПЗ по общим вопросам. - Так, в 2018 году завод завершил реновацию спортивного зала во Дворце культуры «Капотня». Новый зал оснащен всем необходимым для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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