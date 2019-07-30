Наше Подмосковье. Дело молодых

С 11 по 31 июля в Волоколамске проходит Московский областной молодежный форум «Я - гражданин Подмосковья». В гости к участникам заключительной смены приехали губернатор Андрей Воробьёв, полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Едва попадаешь на территорию лагеря, возникает ощущение, что очутился в большом муравейнике. Жизнь здесь бурлит с утра и до ночи. В Волоколамск съехались молодые политики, предприниматели, художники, волонтеры, спортсмены и журналисты. За пять смен здесь побывало порядка 10 000 ребят. Каждому из них было что рассказать и чему поучиться у других. «Я на форум приезжаю уже во второй раз. В этом году захотел попасть на смену «Профессиональное образование», - рассказывает студент из Клина Сергей. Сегодня многие мечтают стать банкирами и адвокатами, а я свое будущее связываю с перспективной рабочей специальностью. Когда умеешь что-то делать своими руками, чувствуешь себя увереннее».

РАБОЧИЕ РУКИ ВСЕГДА В ЦЕНЕ

Таким, как Сергей, есть на что рассчитывать. Подмосковные власти выстраивают четкую цепочку «учеба - работа». Суть ее в том, чтобы студент вуза или колледжа уже в процессе обучения понимал, где он в будущем применит свои навыки.

Регион сотрудничает с ведущими вузами страны, крупнейшими предприятиями, по праву считающимися флагманами экономики.

На форуме губернатор Андрей Воробьёв подписал соглашение о подготовке в колледже «Московия» в Ожерелье сотрудников для Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

- Каждое профессиональное училище готовит ребят на конкретные места работы. Выпускники колледжей будут иметь высокий спрос и достойную зарплату, - отметил Андрей Воробьёв.

Соглашение с ЦППК обеспечивает обучение и прохождение практики студентов на предприятии, а также трудоустройство выпускников, подготовку команды на чемпионаты WorldSkills, проведение конкурсов профессионального мастерства. Кроме того, педагоги пройдут стажировку на предприятиях ЦППК. В перспективе студенты получат пять современных мастерских.

А соглашение с автодилером «Яхрома-Лада» даст возможность учащимся Дмитровского колледжа сдавать экзамены на своей базе с дальнейшей перспективой трудоустройства.

Напомним, что в 2019 году правительство региона заключило соглашения о сотрудничестве с крупными предприятиями, такими как Ростелеком, «Хилтон», «Хино Моторс», «ЗиО-Подольск», Загорский трубный завод, ЦППК, «Яхрома-Лада».

ФОРУМ: ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО

«Я поздравляю Московскую область и тех работодателей, которые нашли хороших партнеров по подготовке кадров, это очень полезная и правильная инициатива. Еще более важно то, что ребята приезжают сюда на форум и имеют возможность даже найти рабочие места. А работодатели могут на деле оценить, какая активная, образованная молодежь работает у нас», - отметил полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что форум объединяет активную молодежь из разных регионов России, а в этом году он шагнул на международный уровень.

«Мы общаемся с молодежью для того, чтобы понять, какие самые острые вопросы сейчас беспокоят. Вопросы трудоустройства, экономика, политика, муниципальные и региональные выборы, многое другое. Всегда приятно общаться с любознательными, заряженными на результат людьми. Я очень надеюсь, что такая практика полезна молодежи. Здесь новые знакомства, новые возможности для самореализации», - сказал губернатор.

Для ребят из Иркутской области в лагере организована интересная программа. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

В ЭТО ВРЕМЯ

Ребята из Иркутской области отдыхают в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов в лагере «Осташево» под Волоколамском навестили детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области. 160 ребят от 7 до 16 лет размещаются в двухэтажных кирпичных корпусах по 4 - 5 человек в комнате, для них организованы студии дополнительного образования, творческие мастерские и тематические клубы, культурная программа.

«В Московской области в летнее время отдыхают десятки тысяч детей, и наша задача, чтобы муниципальные, областные, частные лагеря соответствовали определенному стандарту - начиная с безопасности и заканчивая качественным питанием и культурной программой, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы сделали ребятам подарки на 1 сентября, теперь у них есть все необходимое для школы. И, конечно же, мы их обязательно будем провожать домой. Для этого приготовили специальные наборы, которые позволят им чувствовать себя комфортно в поезде».

- Эти ребята действительно попали в очень непростую жизненную ситуацию, равно как и их родители. Сейчас делается многое, чтобы помочь им поскорее эту ситуацию преодолеть. Московская область проявила очень хорошую инициативу, когда привезла ребят сюда, - резюмировал Игорь Щеголев.

«Здесь с ребятами работают волонтеры. У жителей Московской области есть сердце, желание и умение помочь в трудную минуту. Это замечательно, что нет равнодушных в беде, с которой столкнулись ребята Иркутской области и их родители», - сказал Анатолий Торкунов.