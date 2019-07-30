В Подмосковье из камеры хранения в магазине достали двухлетнего ребенка, запертого матерью

Следственный комитет проводит проверку по странной истории в подмосковном Сергиевом Посаде. Дело было на Солнечной улице, в магазине «Пятерочка». Двое мужчин зашли за продуктами и услышали громкие детские крики.

- Это даже не крик был, а вой, - рассказал «КП» очевидец Илья Теренжев, журналист местной газеты. - Он доносился из нижней ячейки камеры хранения, где люди сумки оставляют. Мы с другом позвали охранников.

По словам Ильи, когда ЧОПовец уже готов был взломать замок, из магазина неожиданно выскочила мать ребенка.

- Она открыла замок ключом, вытащила зареванного мальчика и повела его домой. На наши расспросы она заявила, что ребенок «просто игрался» и сам в ячейку залез. Ага, и снаружи сам себя закрыл, - комментирует Теренжев.

У приятеля, с которым журналист был в это время, супруга работает в местной комиссии по делам несовершеннолетних. Поэтому мужчины тут же отправились туда с заявлением.

После того, как об этой ситуации начали писать СМИ, Следственный комитет инициировал проверку. Маму мальчика нашли, изучили записи с камер видеонаблюдения, которые стоят в магазине. На видео, кстати, действительно видно: реактивный малыш играет у камер хранения, забираясь то в одну, то в другую. В какой-то момент мама запирает ребенка на ключ (уверяет, что в шутку) и прячется за угол. В этот момент в магазин входят Теренжев с другом и слышат крики...

После просмотра видео журналист признает:

- Видимо, я просто перенервничал и не правильно понял ситуацию...

В СК уточняют, что ребенку, которого достали из ячейки, сейчас два годика.