2019-07-30T14:34:25+03:00
Общество

Студия Артемия Лебедева нарисовала новый дизайн столичных перекрестков

В Дептрансе пообещали изучить проект на «полезность»
Светлана ВОЛКОВА
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Предложенный студией Артемия Лебедева вариант дизайна столичных перекрестков. Фото artlebedev.ruПредложенный студией Артемия Лебедева вариант дизайна столичных перекрестков. Фото artlebedev.ru
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Известная своими экспериментами студия Артемия Лебедева придумала новый дизайн столичных перекрестков. Ранее компания разработала схему метро Москвы, которая теперь висит в вестибюлях и вагонах подземки. Сейчас дело дошло до перекрестков на городских дорогах. Дизайнеры предлагают отменить круглые светофоры и превратить их в квадратные со скошенными углами. А на подсвеченных дорожных опорах, нависающих над машинами, повесить не только светофор, но и несколько знаков, электронное табло. Это, по мнению Лебедева, избавит перекресток от лишних столбов.

Опоры снабжены светофорами и специальными табло для оповещения водителей. Фото artlebedev.ru

Опоры снабжены светофорами и специальными табло для оповещения водителей. Фото artlebedev.ru

Пожалуй, больше всего досталось разметке. К примеру, на диагональных перекрестках ее предлагают оформлять в виде ненавязчивых стрелок. А на пешеходной зебре разработчики нарисовали навигацию - стрелку в направлении метро с надписью. Кстати, подобную зебру уже «укладывали» для эксперимента на Большой Грузинской улице напротив главного входа в зоопарк. На ней были указаны направления для встречных потоков пешеходов, чтобы люди не толпились, переходя дорогу. Помимо этого, дизайнеры рекомендуют огородить перекрестки заборчиками.

Вариант новой дорожной разметки. Фото artlebedev.ru

Вариант новой дорожной разметки. Фото artlebedev.ru

Проект студии Лебедева уже получил отзывы некоторых специалистов. На своей странице в Twitter Дарья Беседина, руководитель направления практических исследований фонда «Городские проекты», раскритиковала идеи дизайнеров.

«Вашу «деликатную навигацию» не будет видно полгода, пока снег, да и во время дождя тоже. Потому что нет приподнятого перехода, и мы прекрасно знаем, как вода и грязный снег скапливаются у края перехода. Это не говоря о том, что очень быстро от буковок мало что останется», - написала Дарья.

Предложенный дизайн столичного светофора. Фото artlebedev.ru

Предложенный дизайн столичного светофора. Фото artlebedev.ru

По ее мнению, никаких экранов на светофоре не нужно, поскольку водителю не стоит отвлекаться. А заборы при аварии могут разлететься на куски от удара машины и поранить или убить пешеходов.

Между тем, в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы пообещали изучить дизайнерский проект перекрестков.

«Благодарны коллегам из студии Лебедева за интерес к теме дорожного движения и самостоятельную разработку проекта новых перекрестков. Очень хорошо, что такими темами интересуется широкий круг специалистов. Посмотрим проект, может, будет что-то полезное», - говорится в сообщении в Twitter официального аккаунта «Московский транспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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