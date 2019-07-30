Студеные летние ночи: в Подмосковье поставили новый температурный антирекорд

Погода в Москве и области бьет новые рекорды. В этот вторник утром термометры в подмосковном поселке Черусти показали +3,1 градуса – это ниже, чем за всю историю метеонаблюдений! Ночь в самой столице тоже выдалась холодной: температура упала до 5,2 градуса. И это в июле!

Возвращение летнего тепла в Москву ожидается нескоро:

- Похолодание в столице только началось! – предупреждает Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы. - Характер погоды станет меняться только к следующим выходным, когда температура начнет немного повышаться и приблизится к климатической норме. Хотя, конечно, даже в следующие выходные сохранится погодная аномалия, но это будет уже не на 5 градусов ниже нормы, а на 1-2 градуса.

А вот дождям, похоже, приходит конец - в среду последний залп осадков, а дальше столицу ждет сухая погода.

- Середина августа будет очень комфортной для работы - не жарко, кислорода в воздухе много, ветер уже не такой плотный, - рассказывает метеоролог. – Насладитесь такой приятной погодой! Когда стояла жара в 26-27 градусов и высокая влажность, многих людей спасало только то, что зной пришелся на выходные, и можно было провести это время за городом. А сейчас погода будет приносить удовольствие, которым нужно пользоваться.