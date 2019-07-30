В Москве прохожие на улице спасли умиравшего от укуса осы мужчину

Москвичи вечно спешат и порой могут не обратить внимание на лежащего на улице человека. Многие просто бегут мимо. Но в минувшее воскресенье, 28 июля, прохожие, к счастью, вовремя заметили потерявшего сознание мужчину около метро «Рижская».

«Благодарю всех неравнодушных людей, пришедших на помощь мужчине, потерявшему сознание около метро «Рижская» днем в воскресенье, 28.07.19. Спасибо за оказание помощи и вызов скорой помощи. Благодаря Вам я жив!», - написал в соцсетях москвич Игорь Васильевич.

Как оказалось, мужчину едва не убило... насекомое.

«Укусила оса, в область скулы. Анафилактический шок», - объяснил Игорь Васильевич.

Врачи подтверждают, что ближе к концу лета пострадавших от укусов пчел и ос становится больше. И если у человека резко появляется тяжелая аллергия на осиный яд, то действовать нужно очень быстро. Иначе спасти пострадавшего не удастся.

- Укус осы достаточно болезненный, при этом человек чувствует острую боль и сильное жжение, - рассказала «КП» Татьяна Суркова, врач-аллерголог-иммунолог первой квалификационной категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии больницы № 52 Департамента здравоохранения Москвы. - У людей реакция организма и последствия от укуса могут быть разными. Чаще всего появляются покраснение и небольшой отек. Не редко бывает и аллергия на осиный яд. А примерно у 1% пострадавших от укусов ос, пчел, шершней может возникнуть тяжелая аллергическая реакция. При этом укусы в области шеи, за губу и язык особенно опасны. Человек теряет сознание, задыхается, появляется сильный увеличивающийся отек в месте укуса. Это смертельно опасно. Иногда счет идет на минуты. Нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.

Столичные медики объяснили правила первой помощи при укусе осы. «Прежде всего желательно вытащить из раны жало, если оно там осталось, делать это надо чистыми руками или пинцетом, - говорят аллергологи. - Если это невозможно, то ни в коем случае не выдавливайте жало. Иначе токсины и инфекция проникнут еще глубже. Место укуса нужно обработать антисептиком - перекисью водорода, спиртом, также приложить лед. Это нужно, чтобы обезопасить от развития инфекции и снять боль». Если пострадавшему не становится лучше и отек через 2 - 3 часа так и не начал уменьшаться, тогда нужно обязательно обратиться к врачу.