Не бросайте стрижей в окно - они могут разбиться

Этим летом участились случаи, когда в открытые окна многоэтажек залетают стрижи. Угодив в квартиру, птицы получают сильный стресс. И не могут самостоятельно выбраться.

- В основном это молодые птицы, если не сказать юные, - пояснил «КП» руководитель птичьего приюта в Сокольниках Вадим Мишин. - Скорость-то у них бешеная. Как у истребителей. Вот и попадают в передряги. В жару таких случаев обычно меньше. Может, потому, что окна закрыты и работают кондиционеры. Сейчас прохладно. Многие проветривают. И вдруг видят в своей комнате стрижа.

По словам специалиста, птицу ни в коем случае нельзя бросать в окно. Дело в том, что у неё может быть повреждено крыло (при ударе о подоконник, например). И стриж не сможет его расправить. И упадёт камнем о землю. С высоких этажей - это верная смерть.

- Лучше взять птичку в ладони и вынести на улицу, - продолжает Мишин. - И аккуратно подбросить. Если полетел, значит, все хорошо. Если нет, требуется помощь ветеринара. К нам в приют тоже можно принести птицу (и часто приносят). Постараемся помочь.

Также напомним, что кормить человеческой едой стрижа нельзя - они питаются насекомыми. Но если птица заметно истощена, можно дать ей немного пюре из детского питания. А потом отпустить на волю.