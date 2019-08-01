Телеведущий Владимир Соловьев: 3 августа увидим новые погромы. Этому их учили на семинарах

В эту субботу в столице прошел несанкционированный митинг. В полицию летели камни, бутылки. В ответ омоновцы вынуждены были применить к протестующим дубинки, паковали их в автозаки - задержано 1074 человека.

Из-за чего случилась заварушка? Московский избирком не зарегистрировал 13 кандидатов-оппозиционеров. Те сдали бракованные подписи. Например, 344 подписи от умерших людей. А еще в документах 10 тысяч ошибок - напутали паспортные данные «избирателей».

- Думаю, они специально совершали ошибки. Плюс не подготовились, - сказал «КП» политолог Дмитрий Гусев. - Те же кандидаты - Люба Соболь, Николай Ляскин - в 2014 году собирались на выборы в Мосгордуму. Так же принесли «мертвые души». Сценарий повторяется. И сейчас, видимо, взяли данные из старых баз.

Кстати, в суд незарегистрированные кандидаты обращаться не стали.

- Они отправили всего несколько жалоб в избирком, потому что не хотели признавать поражение, - считает Гусев. - В 2014 году они пошли в суд. Проиграли. Теперь сразу повели людей на улицы.

Новый несанкционированный митинг назначили на 3 августа.

- Они просятся на Лубянку, чтобы им отказали, - поделился с «КП» телеведущий Владимир Соловьев. - Их задача - конфликт. Они делают вид, что идут на контакт с властью. Это не так. Их интересует только победа. Когда кричат на улицах «Мы здесь власть» - они не демократы. Демократия - это власть народа. Миллионов, которые делегируют право на управление собой через выборы. А большинство за них никогда не проголосует. 3 августа мы увидим новые погромы. Этому их учили на семинарах.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Константин БОГОМОЛОВ:

Звать людей на несогласованные акции - опасная игра

«Я видел протестные акции сильно издалека. Верю в то, что были жесткие действия полиции. Читал о причинах протестов и считаю, что, если, по мнению кандидатов, совершается несправедливость, они должны бороться за свои права. Но нельзя вести людей на несогласованные акции и кокетливо при этом писать «Пошли гулять по нашему городу!». Кокетливое бунтарство: берем булыжник, а на вопрос «зачем взяли», прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведем археологические раскопки. В итоге одним - пококетничать, другим - побороться за власть, третьим искренне защитить свое право, а некоторое количество юношей и девушек - из тех, у кого родители без знакомств - присядут. И никто их не защитит.

Звать людей на несогласованные акции - опасная игра. И не надо прикрываться шутками о прогулках. Надо, чтобы все - и особенно дети - понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба. И тогда уж, если хотят платить эту цену, - пусть. Дело каждого.

Мне не нравится закон о митингах. Но мне в равной степени не нравится, что людей призывают идти туда, где они получат сроки, и называют это прогулками. И там и там - голова в песок».

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Карен ШАХНАЗАРОВ:

Несанкционированные митинги расшатывают обществом

- К санкционированным, согласованным с властями митингам у меня нет вопросов, - рассказал кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. - А вот к незаконным, несанкционированным митингам у меня отношение совершенно отрицательное. Очевидно, что это провокация, что это попытка повторить 1991 год, когда все начиналось с митингов и закончилось распадом страны. У меня ощущение, что применяется тот же сценарий по расшатыванию нашего общества. Есть правила, есть закон, в соответствии с которым люди могут выражать свое мнение.

Еще и молодежь в это втягивают - мне это не нравится. И я никому не советую в несанкционированных митингах принимать участие. Я считаю, что нужно следовать закону. Есть суды и есть определенные правила. Если мы прекратим это делать, то вернемся к ситуации 1990-х годов, когда мы практически потеряли страну.

Новый несанкционированный митинг назначили на 3 августа.