У нас клюет! Радио «Комсомольская правда» приглашает на фестиваль семейной рыбалки

Это праздник для всей семьи. С раннего утра рыбаки станут соревноваться в ловле. Все, зарегистрировавшиеся на сайте fish.kp.ru, становятся участниками конкурса рыбалки с ценными призами. Главный приз Московского этапа - сертификат на 100 000 рублей от компании AL-KO KOBER, производителя профессиональной садовой и лесохозяйственной техники, достанется тому, кто выловит самую тяжелую по весу рыбу.

Приз также получат рыбаки в номинации «Самый большой улов» и участник, выловивший самую длинную рыбу.

Пока рыбаки соревнуются, их семьи смогут отлично отдохнуть на природе. Гостей ждут конкурсы с призами, тест-драйвы, мастер-классы для взрослых и детей и много приятных сюрпризов от Радио «Комсомольская правда»!

Чтобы дети не заскучали, весь день для них будет работать анимация. Партнер мероприятия - сеть семейных парков приключений Zamania - проведет спортивные игровые программы. Детей и взрослых зовут поиграть в баскетбол и аэрохоккей, на мастер-классы на открытом воздухе под веселую музыку. А яркая фотозона и необычная игра Pin Screen (рисование на объемной панели) никого не оставят равнодушным.

Успей зарегистрироваться на fish.kp.ru.

ГДЕ: Парк-отель «Орловский», МО, Ленинский р-н, дер. Богданиха.

КОГДА: 3 августа. Начало рыбалки в 5.00.

Цена билета для рыбака-участника - 2000 руб. Гости - бесплатно.