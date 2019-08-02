Выручка столичного B2B-сегмента Tele2 в первом полугодии выросла на 70% год к году

Tele2 продолжает наращивать бизнес-показатели столичного B2B-сегмента. Так, в первом полугодии 2019 года общая выручка компании увеличилась на 70% по сравнению с аналогичным результатом прошлого года. Кроме того, показатели сервисной выручки и средств, полученных непосредственно от продажи услуг связи, практически сравнялась.

Наиболее популярными сервисными услугами у корпоративных клиентов стали услуги на основе аналитики big data и «Бизнес-SMS». Анализ большого массива данных позволяет проводить скоринг и верификацию для клиентов из банковского сектора, а «Бизнес-SMS» – рассылку рекламных и информационных сообщений по базе клиента. Выручка от данного сегмента услуг превысила аналогичный показатель прошлого года на 114%.

Самой быстрорастущей услугой стал сервис «SMS-Таргет» – адресные рассылки с детальным сегментированием целевой аудитории. Эта самая «молодая» услуга в линейке бизнес-продуктов Tele2 получила высокий спрос среди клиентов. Так, только за июнь выручка от инновационного сервиса увеличилась в 8,5 раза.

Количество абонентов столичного B2B-сегмента Tele2 выросло в 3,4 раза в первом полугодии 2019 года, а количество клиентов – на 24%. Среди новых крупных корпоративных клиентов Tele2 появились такие организации, как Центральный банк РФ, Ernst & Young, Reckitt Benckiser, BELUGA GROUP, Московский кредитный банк, Банк «Союз», Банк ЗЕНИТ, ФК «Динамо-Москва» и другие.

Наталья Тимощук, директор по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Москва» Tele2:

«B2B-направление является одним из наиболее активно растущих в Tele2. Все больше компаний доверяет нам и пользуется нашими услугами для ведения своего бизнеса. Примечательно, что сервисная выручка достигла половины от всех заработанных средств. Это означает, что мы гармонично диверсифицировали рыночные предложения, сделав их более привлекательными и эффективными для клиентов. Как и прежде, нашим дифференциатором на рынке корпоративной мобильной связи остается качественный сервис, скорость реакции и индивидуальный подход к взаимодействию с клиентом».