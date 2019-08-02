Новая жизнь самой дорогой улицы Москвы: как благоустраивают Остоженку

Аристократическая Остоженка обретает новый вид. Фасады зданий еще закрыты строительными лесами, а строители продолжают укладывать новую плитку, но уже с 20 августа здесь можно будет гулять с удовольствием, реставраторы планируют к этому времени закончить работы. Иду смотреть, как сейчас выглядит самая дорогая улица Москвы.

Особняки и квартиры для Королевы

Самой дорогой Остоженку называют потому, что здесь цены на квартиры выше не придумаешь - от 140 млн рублей. Этот район называют "Золотой Милей". Даже Королева Елизавета II купила себе четыре квартиры в соседнем переулке - в 1-м Обыденском (там квартиры на 20% дешевле, чем на самой Остоженке).

Остоженка не только самая дорогая, но и одна из старейших улиц Москвы.

- Это знаковый объект для города, историческая улица. На Остоженке очень много исторических зданий, которые требуют реставрации, ремонта фасадов, качественной подсветки, очень тщательной работы со старинной архитектурой, — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

Район Остоженки называют столичной "Золотой Милей".Фото: Алиса ТИТКО

На Остоженке и, правда, что ни здание, то дворец. Красивые барельефы, лестницы. Многие дома построены в царские времена. Умели же наши предки создавать архитектурную красоту навека. Сюда бы кареты, барышней в кружевных платьях и хоть кино снимай.

Московская знать жила и при Иване Грозном

Открываю мобильное приложение "Узнай Москву", чтобы прочитать исторические факты об улице и красивых зданиях. Оказывается, первые упоминания об этой местности восходят к XIV веку, тогда здесь находились заливные луга, где паслись великокняжеские кони, заготавливались стога сена, от чего и пошло название Остожье.

В XVI веке при Иване Грозном улица стала заселяться представителями московской знати. После Октябрьской революции Остоженка получила новое название - Метростроевская, а все потому что строили рядом станцию "Кропоткинская". И только в 1986 году улице вернули историческое название.

На Остоженке хватает исторических зданий, некоторые из которых требуют серьезной реставрации.Фото: Алиса ТИТКО

Сегодня Остоженка застроена кварталами дорогих новостроек, но сохранились и дореволюционные здания - Доходный дом графа Баранова, Доходный дом Кекушевой, трехэтажные палаты Кириевского и другие. На здании Московского государственного лингвистического университета значится дата постройки - 1890 год. Есть дома и постарше - желтому особняку с портиком из десяти колонн (№38) уже около 250 лет, некогда он принадлежал московскому губернатору Еропкину. По легенде, Доходный дом Филатова (№3/14, стр.1) был построен как памятник борьбы с алкоголизмом, а Доходный дом Кекушевой (№21) - как резиденция булгаковской Маргариты.

Привлекает внимание Дом Всеволжского (№49). Особняк был построен в стиле классицизм - дорические колонны, удлиненные окна. Сейчас здесь работают сотрудники издательского дома "Ансар" и Международной исламской миссии.

На пересечении улицы Остоженки и Турчанинова переулка красуется желтого цвета Особняк Абрикосовых. Меня привлек памятник, он будто современный. Пытаюсь подойти ближе, чтобы прочитать надпись, но не позволяет забор. Оказалось, что памятник начальнику советской разведки Фитину, а в особняке ныне располагается приемная Службы внешней разведки Российской Федерации.

Особняк Абрикосовых.Фото: Алиса ТИТКО

Но не все исторические здания сохранились - снесли трактир Шустрова "Голубятня". В 2000-е годы появились новые здания, где разместилось Посольство Хорватии и Центр оперного пения Галины Вишневской. Улица удивительная, очень похожа на параллельную Пречистенку с усадьбами и булочной, которую отреставрировали в прошлом году.

Зеленые зоны и широкие тротуары

Совсем скоро Остоженка тоже будет красивой. Тротуары сделают шире. Изношенный асфальт уже заменили на гранитную плитку. Остановки становятся современными - устанавливают модули с зарядками для мобильных телефонов. Небо освободили от проводов, которые были между домами - их уже убрали под землю.

В Мансуровском и Кропоткинском переулках создадут зеленые зоны отдыха со скамейками. Здесь же появятся парковочные карманы для машин. Новые деревья высадят и перед Московским государственным лингвистическим университетом.

Тротуары Остоженки сделают шире.Фото: Алиса ТИТКО

- Отдельное внимание мы уделили дворовым территориям. На всех объектах, которые сопрягаются с Остоженкой, — в Кропоткинском и Мансуровском переулках, также ведутся работы. Тем самым с учетом благоустроенных в прошлом году объектов — Пречистенки, Садового кольца, создается единое пространство, — рассказал руководитель Департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Елисеев.

Строители занимаются фасадами 30 зданий и созданием архитектурно-художественной подсветкой на 16 домах. Улицу украсят фонари с энергосберегающими лампами.

- Работа находится в завершающей стадии. Проложены все инженерные коммуникации, системы новых коммуникаций и ливневых стоков, — уточнил Алексей Елисеев.

Строители занимаются фасадами 30 зданий.Фото: Алиса ТИТКО

Конкретно

Что сделают:

- улицам добавят света,

- установят более 180 фонарей с энергосберегающими лампами,

- расставят скамейки и урны,

- озеленят: разобьют газоны, высадят более 20 деревьев и около 80 кустарников,

- для автомобилистов организуют парковочные карманы примерно на 90 машин.