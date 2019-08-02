Роботы, лазеры и умные технологии: как изменились уроки технологии в московских школах

В конце июля Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый учебный корпус школы № 1302. Для учащихся 6 – 11 классов в нем оборудованы специализированные классы по естественным наукам, совмещенные с практикумом и лаборантскими, IT-полигон для изучения робототехники и информационных технологий, медиатека, а также кабинеты для проведения современных уроков технологии.

Что касается последних, то это уже не те уроки труда, которые старшее поколение помнит по советской школе. В Москве предмет «Технология» наполнен новым смыслом и содержанием, чтобы учащиеся могли получить современное образование и познакомиться с профессиями, востребованными в современном мегаполисе. Занятия ориентированы на новые востребованные в городе специальности, значительная часть которых связана с информационными технологиями, автоматизированным производством.

В программу предмета «Технология» включено изучение элементов как традиционных, так и наиболее перспективных технологических направлений.

Уроки технологии могут проходить не только в школе. С сентября 2016 года московские школьники 5-9 классов изучают учебный предмет «Технология» на площадках столичных колледжей с использованием инновационного, высокотехнологичного оборудования по 20 направлениям, среди которых: «Робототехника», «3D-моделирование», «Future Skills», «Digital Skills», «Информатика и вычислительная техника» и другие. В 2018-2019 учебном году более 16000 обучающихся прошли обучение на базе 48 колледжей.

На уроках используется инновационное, высокотехнологичное оборудование

Изучение предмета «Технология» на базе колледжей даёт возможность школьникам осваивать элементы компетенций по стандартам WorldSkills Russia.

Ярослав Смирнов и Артем Теплицкий из школы № 1310 в этом году закончили шестой класс и уже победили на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019 году в компетенции «Электромонтаж». На соревнованиях они собрали схему управления мотором и освещением.

«В дальнейшем хочу связать свою жизнь с электричеством и стать профессиональным электриком», - поделился своей мечтой Ярослав.

Материалы для уроков технологии учителя могут найти в библиотеке «Московской электронной школы». Наряду со сценариями по традиционным технологиям по обработке конструкционных материалов и кулинарии размещено 80 уроков с тэгом #futureskills, разработанных по направлениям: «Проектирование инфраструктуры «Умного дома», «Мобильная робототехника», «Аддитивные технологии», «Проектировщик нейроинтерфейсов» и другим наиболее востребованным технологиям. Школьники как настоящие мастера во время занятия сами проектируют схемы, занимаются сборкой и программированием, выполняют интерактивные задания.

Полученные знания и навыки ребята могут продемонстрировать, участвуя во Всероссийской и Московской олимпиадах школьников по технологии, командной олимпиаде по технологии с использованием ресурсов торговых центров.