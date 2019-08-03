Крупный пожар локализовали в Москве, есть угроза обрушения четырехэтажного здания

В Замоскворечье с 6 утра горит четырехэтажное здание. Речь о постройке XIX века на Дубининской улице. Четырехэтажный дом расселили, людей в нем не было. Но из-под кровли старого здания ранним утром 3 августа шел дым, об этом в МЧС сообщили сотрудники соседней автозаправки.

- Я увидела пожар из окна, было огромное оранжевое пламя. Там рядом гостиница, заправка. Было жутковато. Казалось, что никто пожар не тушит. Позже увидела вертолеты, они подлетали часто и сбрасывали воду. Сами вертолеты прямо проходили сквозь дым - тоже как-то опасно, - рассказывает местная жительница Анастасия.

Однако пожарные работают по периметру здания с безопасного расстояния с соблюдением техники безопасности. В интернете стали появляться версии, что здание подожгли или произошло замыкание. Сотрудники МЧС не торопились с выводами, а говорили о другом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/723829" frameborder="0"></iframe> Тушение пожара в Москве.

- Тушение осложнено высокой температурой и сохраняющейся угрозой обрушения горящего здания, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/723826" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар локализовали в Москве.

Площадь возгорания увеличивалась до 1000, 2000 и, в итоге, до 5000 квадратных метров. На этом этапе удалось локализовать огонь и не допустить распространения к автозаправке, что было опасно.

- Площадь возгорания локализована на 5000 квадратных метров. Прибывшая на место пожара передвижная лаборатория Главного управления МЧС России по Москве, провела замеры атмосферного воздуха на превышение ПДК продуктов горения. Превышения ПДК не выявлено, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Для тушения пожара задействовали два вертолета Московского авиационного центра. На месте 17 пожарных машин и 80 спасателей. В СМИ появлялась информация, что один пожарный пострадал - перелом позвоночника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/723828" frameborder="0"></iframe> Площадь возгорания у Павелецкого вокзала локализована на 5000 квадратных метров.

- Информация о пострадавших от фактора пожара не поступала, - сказали в ГУ МЧС по Москве.

КСТАТИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/723817" frameborder="0"></iframe> Для тушения пожара в центре Москвы направили два вертолета.

Движение транспорта на улице Дубининской ограничили из-за пожара

- Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка, - рассказали в мэрии Москвы.

Водителям рекомендуют планировать маршрут в объезд места пожара.