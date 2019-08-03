Самый длинный эскалатор московского метро смонтируют на станции "Шереметьевская"

Станция метро "Шереметьевская", которая сейчас строится на Большой кольцевой линии, станет одной из самых глубоких в столичной подземке. Ее строят на глубине 70 метров (к примеру, самая глубокая ныне станция "Парк Победы" - 73 метров).

Сейчас на месте будущей станции "Шереметьевская" ведется проходка тоннелей и строительство эскалаторного тоннеля – более 131 метра.

- Он будет на несколько метров длиннее эскалатора "Парка Победы" – самой глубокой станции московского метро, – рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Станцию метро "Шереметьевская" планируют открыть в 2022 году. Тогда же пассажиры смогут увидеть необычный дизайн, о котором уже известно. Станция будет оформлена в фарфоровой тематике. Основным цветом интерьера будет белый.

- А колонны на платформах напомнят пузатые фарфоровые чайники. Пол выложат гранитом серых оттенков, потолок покроют бесшовными панелями, за которыми спрячут архитектурную подсветку, благодаря чему он будет казаться бесконечным, – рассказал Марат Хуснуллин.

К слову, такой дизайн выбрали москвичи путем голосования на портале "Активный гражданин".

Напомним, станция метро "Шереметьевская" станет пересадочной на "Марьину Рощу" Люблинско-Дмитровской линии. Она будет находиться вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи, недалеко от пересечения с улицей Шереметьевская и 2-й улицей Марьиной Рощи.