Московские химики покорили Париж

Три золотых медали завоевали московские школьники на международной химической олимпиаде, которая на днях завершилась во Франции. Победителями с главных состязаний юных «менделеевых» вернулись домой Никита Чернов из школы № 1568, Даниил Бардонов из школы № 179 и Алексей Шишкин из школы № 1589.

Олимпиада стала рекордной по числу участников. В Париж приехали 309 школьников из более чем 80 стран, чтобы выяснить, кто из них лучше всех знает химию. Оказалось, что самые умные химики живут в России и Корее. В медальном зачете наша сборная поделила 1 и 2 место с этой страной, подтвердив статус одной из ведущих держав в химической отрасли.

Участникам предстояло справиться с заданиями двух туров - теоретического и практического. Теоретический включал 105 вопросов по всем основным разделам химии, на их решение отводилось пять часов. А на практике ребята различными методами анализировали французское вино на содержание железа и диоксида серы.

Как рассказал руководитель «химической» сборной, профессор МГУ Вадим Еремин, подготовиться к олимпиаде московским школьникам помогли учебно-тренировочные сборы на химфаке МГУ и дополнительные занятия в Центре педагогического мастерства.

Победители уже определились со своим будущим. Благодаря своим успехам они уже стали студентами химических факультетов МГУ и НИУ ВШЭ. А вот Алексей Шишкин будет учиться на факультете общей и прикладной физики Московского физико-технического института. Дело в том, что Алексей завоевал «золото» сразу на двух международных олимпиадах: по химии и физике.

В этом году он окончил школу № 1589, где углубленно изучал математику, физику, информатику, программирование и дополнительно занимался химией. Свои отменные знания этих предметов он подтвердил не только отличными оценками, но и двойным успехом на международной арене. Только за последний учебный год Алексей Шишкин победил на международной олимпиаде по астрономии, международной олимпиаде по экспериментальной физике, международной Менделеевской олимпиаде по химии, Азиатской физической олимпиаде, всероссийских олимпиадах по физике и химии!

«Нужно много работать над собой и усиленно готовиться, чтобы показать высокие результаты. Правда, времени на все не хватает», - поделился секретом успеха золотой медалист.

Его интересы не ограничиваются только учебой и наукой. Алексей увлекается спортом, ведет здоровый образ жизни, бегает по утрам.

На сегодняшний день уже завершились международные олимпиады по физике, математике, биологии и химии. Московские школьники в составе сборной России завоевали 12 медалей, 9 из них - золотые. Скоро будут известны результаты олимпиад по астрономии и астрофизике, географии, информатике, Международной естественнонаучной олимпиады юниоров.