2019-07-31T14:16:09+03:00
Общество

В Москве 1 сентября откроют 12 новых школ и детских садов

Мэр города посетил школу в Строгино, где через год создадут IT-классы.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр осмотрел новый корпус школы.Мэр осмотрел новый корпус школы.Фото: Алиса ТИТКО
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Правительство Москвы продолжает программу строительства школ и детских садов в районах, где их пока не хватает. Мэр столицы Сергей Собянин 31 июля осмотрел новый учебный корпус школы № 1302 в районе Строгино, а также рассказал о новых учебных учреждениях, которые откроют 1 сентября.

- За последние годы мы построили несколько сотен образовательных зданий. Это детские сады, школы. Но потребность города увеличивается, в связи с новым строительством, рождением маленьких москвичей, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что необходимо не только строить новые здания, но и наполнять их качественным содержанием.

- В этом году мы уже ввели 14 зданий школ и детских садов, к 1 сентября введем еще 12, - сказал мэр Москвы. - В Строгино традиционно живет много молодых семей. Для них за последние годы построили четыре новые школы. И теперь проблем с переполненностью школьных зданий здесь больше не будет.

Новая школа № 1302 апельсиново-асфальтового цвета стала украшением района Строгино. Это четырехэтажное здание. Учебное заведение оснащено всем необходимым оборудованием. В новом учебном корпусе будут заниматься учащиеся 6-11 классов. Старое школьное здание будет полностью отдано в распоряжение учащихся 1-5 классов, а помещения для дошколят, где раньше временно находилась начальная школа, будут превращены в полноценные группы для малышей.

- 1 сентября в новое здание на улице Исаковского пойдут учиться 560 детей. Там будут работать 47 педагогов, - уточнили в мэрии Москвы.

А в следующем году здесь создадут IT-классы, где будут готовить ребят для поступления в специализированные вузы.

Конкретно

В новом здании школы № 1302 в районе Строгино размещены:

- специализированные классы по естественным наукам (физики, химии и биологии), совмещенные с практикумом и лаборантскими;

- лингафонный кабинет для изучения иностранного языка, оснащенный звукотехнической и проекционной аппаратурой;

- кабинет информатики;

- IT-полигон для изучения робототехники и информационных технологий, оснащенный вычисли-тельной техникой, робототехническими конструк-торами, наборами по микроэлектронике и мехатронике, модулями 3D-сканирования, 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением;

- библиотека с медиатекой;

- специализированные кабинеты для проведения уроков технологии, а также фото-видео студия;

- актовый зал с эстрадой, артистическими и трансформируемыми местами для зрителей;

- два спортивных зала, столовая и кабинет первичной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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