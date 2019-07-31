2019-07-31T21:35:18+03:00
Общество

В московском метро возобновят строительство станции «Суворовская»

Станция будет находиться на Кольцевой линии
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы заявил о возобновлении строительства станции «Суворовская». Фото: Андрей ЗАМАХИНМэр Москвы заявил о возобновлении строительства станции «Суворовская». Фото: Андрей ЗАМАХИН
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Проект по строительству станции «Суворовская» в Московском метрополитене несколько лет назад «заморозили». Она должна была располагаться на Кольцевой линии и обеспечивать пересадку на станцию «Достоевская» на Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии. Отказались от сложности и дороговизны, но время пришло. О возобновлении строительства объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Часто говорим про БКЛ, а эта новость про старую добрую Кольцевую линию Московского метро. Решили возобновить строительство «Суворовской». Под названием «Площадь Коммуны» она была запроектирована еще в 1950-х. Но строить так и не начали. Была попытка в 90-х, но и она не увенчалась успехом, - написал в соцсетях Сергей Собянин.

Как раз в 90-е годы была лишь освобождена площадка на границе Мещанского и Тверского района, вход на станцию планировался на Олимпийском проспекте (напротив стадиона «Олимпийский», который сейчас находится на реставрации). Но больше никаких работ не велось. Предположительно, что глубина заложения будет 40 метров, платформа - островная.

- Работы должны стартовать уже в этом году, - добавил мэр Москвы Серегей Собянин. - С инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект - все-таки действующая линия в центре города.

Как уточнил мэр столицы, станция «Суворовская» расположится между «Новослободской» и «Проспектом мира». С нее будет пересадка на станцию «Достоевская».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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