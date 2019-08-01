Ах, Арбат, мой Арбат, где твои киоски

В редакцию «КП» обратилась жительница Выхино-Жулебино с жалобой на закрытые киоски печати. Мол, район живет чуть ли не в информационной блокаде. Пенсионеры спасаются с помощью телевизора, а молодежь не вылезает из гаджетов и интернета.

Хотя дело, конечно, не только в газетах. Уличный киоск - это возможность купить по-быстрому бутылку воды, блокнот с шариковой ручкой, кроссворды с анекдотами, бульварный роман. Поход в магазин занимает куда больше времени.

«ЧИТАЕМ ТОЛЬКО НАДПИСИ НА ЗАБОРАХ»

Выхожу на станции «Выхино». С толпой пробираюсь в сторону улицы Красный Казанец. Иду к железнодорожной станции. Киоска нет. Продается газированная вода в автоматах. Печенье. Чай, кофе. Дальше многочисленные остановки. Море людей. И ни одной газеты.

Перехожу на четную сторону Вешняковской улицы. Первые этажи домов мельтешат вывесками. Ремонт часов, скупка золота, комиссионный магазин, оптика, живое пиво, парикмахерская, кафе, страховая компания, ортопедический салон... На площади Амилкара Кабрала сворачиваю на улицу Молдагуловой. Здесь район выглядит как типичный спальник. Между многоэтажками таится библиотека. Дальше - проходная Московского гуманитарного университета. Два с половиной километра уже позади. Честно говоря, и читать расхотелось. Но я решил найти киоск во что бы то ни стало.

- Раньше газету можно было купить без проблем, - рассказал мне пенсионер Иван Сомов, вышедший на прогулку вместе со своим терьером. - А сейчас приходится или заборы читать, или пилить до метро. Там есть на Вешняковской один киоск. Но он на нечетной стороне. Поэтому вы его не заметили.

- Пойду дальше - по улице Юности.

- Дохлый номер.

Я уперся в железнодорожную станцию Вешняки, внутри которой даже автоматов с кофе нет. Плюнул. И уехал на Казанский вокзал.

«КАК ДОЛГО Я ВАС ИСКАЛ»

Шел второй час поисков. Оказавшись на Новорязанской улице, я побрел в сторону Басманного переулка.

А по сторонам опять одни забегаловки. Есть даже круглосуточная шаурма. Маникюрный салон «Пальчики». Дальше - улица Спартаковская. И там - он! Киоск печати. Закрытый... Не временно - на пятнадцать минут, а напрочь.

Прошел я уже четыре километра. И десять проехал.

Может, пора остановиться на ночлег и снять номер в гостинице?

Действующий киоск был обнаружен в районе дома № 38 по улице Бауманской. А почитать газету я хотел в Выхино-Жулебино.

Я встал в сторонке. «Комсомолку» купил мужчина лет 60, напоминающий отставного офицера. Пока продавец набирала сдачу, он первым делом перевернул газету и уткнулся в анекдоты. И читал их с суровым лицом - вдумчиво и внимательно.

Еще ради эксперимента решил пробежаться по центру. Н, предположим, будет у меня там квартира (с ипотекой на 200 лет). Захочу я посидеть на балконе и пошуршать газеткой. Выйду налегке на Арбатскую площадь. А киосков нет почему-то. И дальше - следите за моим маршрутом. Малый Афанасьевский переулок (здесь я, кстати, встретил руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, хотел спросить, где он берет свежую прессу, да не успел - политик сел в машину и уехал). Сивцев Вражек. Денежный переулок. Троилинский. Здесь я заметил два киоска. Обрадовался. Но скоро выяснил, что это не печать. Один - театральная касса. Второй - мороженое. Дальше была Смоленская площадь. Новинский бульвар. И, наконец, Новый Арбат, 28, где мне все ж таки удалось купить газету.

- Как долго я вас искал, - выдал я молоденькой киоскерше по имени Эля (продавцом работает год, в Москву приехала из Киргизии).

По карте несложно посчитать, что от метро я прошлындал три километра. А теперь по идее, если бы я жил в центре, мне нужно было бы идти назад. Еще столько же.

В общем, с газетами дефицит, как с индийским чаем во времена СССР.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

- Насколько я знаю, в Москва есть несколько сотен киосков, которые не арендуются даже по стартовой цене, - рассказал «КП» генеральный директор компании «Кардос» Олег Бережной. - Они не востребованы. Хотя городские деньги на их установку потрачены. Некоторые мои коллеги пытаются их брать и терпят убытки. Надо же не только аренду платить, но и зарплаты продавцам, плюс издателям за продукцию, плюс транспорт. В прошлом году появилось еще новое правило. Предприниматели, арендовавшие объекты, лишаются права расторжения договоров. Это как если бы вы сняли квартиру и не могли с нее съехать. Есть пятилетняя стоимость аренды - и мы должны ее платить. Таким образом, это резко понизило интерес компаний к участию в таких аукционах.

Вдобавок ко всему у нас жесткие ассортиментные правила. Посмотрите, чем торгуют в киосках в европейских странах. Практически всем. От купальных костюмов до косметики всех видов. А у нас даже шоколадный батончик нельзя продать. Пресса, вода, канцелярия, игрушки - вот и все.

ОФИЦИАЛЬНО

«Готовится проект льготных условий для арендаторов»

- Сейчас в Москве около 1900 киосков прессы, - сообщил «КП» вице-президент Союза предприятий печатной индустрии «ГИПП» Александр Оськин. - Однако работают они не все. По разным причинам. Кроме этого, есть еще пресс-стенды - более 100 адресов.

- Эти цифры, наверное, уменьшаются.

- В целом по стране количество киосков прессы сокращается в среднем по 10 объектов в день. Всего их было 42 тысячи, осталось 16,5 тысячи. Уничтожаются киоски по двум причинам: чиновничий произвол и ухудшение экономики торгового объекта. В Москве ожидается сокращение киосков на 200 единиц по причине их невостребованности или по причине ведения градостроительных работ. Но Москва все же остается одним из лидеров среди субъектов РФ по количеству павильонов прессы на душу населения.

- С чем связано отсутствие киосков в отдельных районах? Например, в Выхино-Жулебино.

- Вы правы, такие факты имеются. Это часто связано с тем, что ставить павильоны прессы в некоторых местах экономически невыгодно. Именно поэтому «Мосгорпечать» при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы разрабатывает проект установки более 200 социальных киосков прессы на льготных условиях для арендаторов. Это позволит обеспечить рентабельность объектов.

- Почему в историческом центре Москвы минимальное количество киосков?

- Он сильно перегружен различными торговыми объектами, подземными коммуникациями, есть и другие ограничения для НТО (нестационарный торговый объект. - Ред.). Поэтому я считаю, что надо использовать мобильные торговые точки с расширенным ассортиментом печатной продукции и сопутствующих товаров. Такую концепцию, в частности, активно поддерживает Минпромторг.

- Предприниматели жалуются, что вынуждены закрывать киоски из-за непосильной аренды. Может, стоит поменять форму торгов?

- В настоящее время третья часть киосков прессы в Москве стоит на грани закрытия из-за высокой арендной платы. Но форму торгов менять не надо, она в Москве и так прогрессивная (см. «Кстати»). Главное сейчас - это поддержка экономики киосков. Надо снизить стартовый уровень арендной платы и снять ограничения на сопутствующие товары и услуги. В киоске должно быть не менее 50% печатной продукции, а все остальное - товары импульсного спроса, востребованные москвичами. Причем дифференцированно, в зависимости от месторасположения киоска, так как спрос везде разный.

КСТАТИ

Право на аренду киоска разыгрывается на электронных торгах. Часто предприниматели сами взвинчивают цену, чтобы выиграть аукцион и получить это место, а потом оказывается, что платить они не в состоянии.