Игровые комплексы в московских парках: Фрегат, веревочный парк и крылатые качели

Для детей в столичных парках есть и качели, и песочницы, и крутые аттракционы. Теперь таких мест станет еще больше. Во многих зонах отдыха до конца лета откроются новые детские площадки. Везде можно будет играть бесплатно. Мы узнали, какие развлечения появятся в городе для малышей, подростков и даже их родителей.

ТЫСЯЧА КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ВЕСЕЛЬЯ

Пожалуй, одну из самых больших детских площадок построят в парке Победы в Зеленограде. Под нее выделили 1400 квадратных метров.

- До благоустройства в этом парке детских площадок не было, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Сначала планировали построить одну детскую зону вместо незаконной парковки. Однако по просьбе местных жителей здесь появится и вторая - со стороны культурного центра «Зеленоград».

В дополнительной игровой зоне площадью 350 «квадратов» поставят веревочный игровой комплекс, несколько каруселей, батут и балансир. Для желающих почувствовать себя, как на даче, устроят две конструкции с уличными гамаками.

А на основной, большой, площадке появятся качели, батутная дорожка, игровой комплекс с сеткой для лазания и комплексы для прыгания. Везде сделают прорезиненное безопасное покрытие, чтобы у детей меньше было ссадин и царапин. Рядом высадят цветники и поле с разнотравьем. Кроме того, в парке проложат новые прогулочные маршруты, обновят фонтан «Каскад» и подключат более 500 боллардов - светильников высотой около метра.

КРУТЫЕ ГОРКИ НА ГАЗОНАХ

В парке Дружбы недалеко от Северного речного вокзала сейчас строят сразу четыре новые детские площадки и реконструируют одну старую. Их общая площадь - более 3200 квадратных метров. Везде появятся игровые и развивающие комплексы. Один из них будет в виде пандуса-зигзага. Его сделают из металлоконструкций, обошьют деревом и поставят перила. Дети смогут кататься на горках прямиком через газоны или на качелях, лазить в лабиринте или по канатам. Еще здесь сенсорная зона с разными природными материалами - песком, деревом, галькой. Также можно будет поиграть на музыкальных инструментах. А для подростков откроют скейт-парк, площадки для игры в пинг-понг и занятий воркаутом, а также пункт проката спортивного снаряжения.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ

В Детском Черкизовском парке на востоке столицы к трем действующим игровым площадкам добавится новая площадью более 1200 «квадратов». Ее разместят в южной части парка среди деревьев. На ней поставят качели, батуты, горки, а рядом - парковку для самокатов и великов. На одной из реконструируемых площадок бросит «якорь» деревянный фрегат. В этом игровом комплексе дети смогут почувствовать себя отважными покорителями морей. Для экстремалов появятся скейт-парк и памп-трек. В парке также обновят амфитеатр на 850 зрителей. В нем установят сиденья из лиственницы, новые светильники, заново выложат гранитную плитку и укрепят фундамент.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ЛАЗАЛКИ И УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

В парке «Дубки» на севере Москвы на трех действующих игровых площадках после реконструкции появятся новые качели, песочницы, горки и лазалки. Недалеко от них построят детский веревочный парк и две «коробки» для игры в волейбол. Для спортсменов также поставят уличные тренажеры в зоне воркаута, столы для игры в настольный теннис и павильон для проката спортивного снаряжения. Вместо старой площадки для хоккея построят новую ледовую арену. Ее площадь станет в два раза больше прежней - почти 1500 «квадратов». Ротонду в центре парка обновят и заменят крышу.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

В парке усадьбы «Люблино» новой фишкой наверняка станет огромная круглая площадка с 32 подвесными качелями. Теперь детям не придется долго ждать своей очереди, чтобы полетать. Да и взрослым тоже найдется место, поскольку качелей на всех хватит. Кроме того, на шести действующих игровых площадках появятся новые развлечения - балансиры, лазалки, горки. Две из них рассчитаны на детей всех возрастов, еще две - на малышей до шести лет, одна - для ребят старше шести лет. Отдельную площадку сделают для детей-инвалидов.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ОГОНЬ, ВОДА, ЗЕМЛЯ И ВОЗДУХ

В Куркине центральный холм нового парка поделят на четыре природные зоны. Внизу «горы» разместится зона земли с песочницей, игровыми площадками и местами для творческих занятий. Выше по склону устроят синюю зону воды с разными подвесными качелями - «гнездами», с креслами для малышей или обычными резиновым сиденьями. В оранжевой зоне огня - батуты и веревочный городок. А на верхней точке в зоне воздуха - башня с игровыми конструкциями и тарзанка. Все зоны соединят между собой мостиками, переходами и лестницами. Отдельно для малышей поставят песочницы, а для подростков - аттракционы.

Фото: mos.ru

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ - ПЕСОЧНИЦА, НА ВТОРОМ - ВХОД В ТОННЕЛЬ

В новом парке на набережной Москвы-реки в Капотне из пяти строящихся детских площадок две сделают многоуровневыми. Одну из них, с четырьмя «этажами», площадью более 1500 квадратных метров, поставят в центре зеленой зоны. На ней смогут играть дети младше шести лет. Здесь появятся мини-качалки, балансиры, горки-тоннели.

Вторую, двухэтажную, площадью 800 «квадратов», разместят ближе к жилым домам. Она рассчитана на детей в возрасте от 6 до 12 лет. На ней будут горки, канаты и зацепы для лазанья. Еще две действующие площадки отремонтируют. На них, как и на остальных, смогут играть дети от трех до 12 лет.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru