Бахчевые развалы откроются в Москве уже в эту субботу

По всей столице в субботу, 3 августа, появятся около 230 бахчевых развалов. Их адреса опубликованы на портале правительства Москвы «Открытые данные».

По традиции больше всего торговых палаток с арбузами и дынями разместят на юге и юго-востоке города. Все развалы будут работать до 1 октября. Сочные ягоды в столицу привезут из Астрахани, Ростова, Краснодара и Дагестана. Кило арбуза обойдется в среднем от 30 - 40 рублей, дыни - от 50 - 60 рублей в зависимости от сорта.

- На бахчевых развалах должны быть вывешены стенды с информацией о режиме работы и цене товара, - напомнили в Департаменте торговли и услуг Москвы. - Продавец обязан работать в специальной форме. У него должны быть медицинская книжка, разрешение на торговлю и сертификат, подтверждающий качество и безопасность арбузов и дынь. При этом запрещена торговля бахчевых с земли, из железных сеток и грузовых машин, а также плодов частями или с надрезами.

«И если вы все-таки купили некачественный арбуз - зеленый, перезревший, с гнилью, то по закону «О защите прав потребителей» его можно вернуть продавцу», - отметили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

С вопросами по качеству продаваемых в городе фруктов и овощей жители могут обращаться на «горячую линию» столичного управления Роспотребнадзора - (495) 687-40-41, (495) 687-36-60, (495) 785-37-41. Специалисты бесплатно проконсультируют покупателей в будни с 9.00 до 18.00 (перерыв - с 13.00 до 13.45). На испорченные продукты, в том числе арбузы и дыни, можно пожаловаться на сайте ведомства через электронную форму (petition.rospotrebnadzor.ru/petition/) или обычным письмом по адресу: 129626, Москва, Графский переулок, д. 4, корп. 2, 3, 4.