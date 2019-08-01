На Кольском полустрове нашли камень с таинственным узором и человеческим профилем

Можно ли совершить историческое открытие во время рыбалки? Вполне. Причем, для этого не обязательно быть ученым. Житель города Ковдор Мурманской области Алексей Толмачев сфотографировал на озере Гирвас странный валун с узором. Уже дома на фотографиях рыбак рассмотрел, что кроме нитей-прожилок на камне явно проступает изображение человеческой головы.

Мужчина отмечает, что линии черепа и плеч симметричны, глаза на уровне ушей, нос — прямой, явно выражена челюсть.

«Я художник по образованию и вижу, что все это составляет гармоничный образ, - автор находки поделился своими соображениями с мурманским информационным агентством «Би-порт». - А нити, возможно, высеченные и являются украшением-фрагментом чего-то более значительного».

Скептики могут сказать, что причин для волнения нет. Мало ли как матушка-природа самовыражается? Еще и не такие изображения уже оказывались абсолютно природным явлением. Но тут подтянулись ученые. Возможно, что когда-то этот камень находился на глубине нескольких километров под землей.

«Вид камня абсолютно не геологический, - считает минералог Татьяна Поганкина. – Это не похоже на формы естественного выветривания. Сложно представить, чтобы такое получилось в природе. Больше похоже на какую-то рукотворную работу».

«Он пригодится в развитии проекта «Ковдор – столица Гипербореи», - уверен Алексей Толмачев.

Напомним, существует предание, что на севере нашего материка когда-то существовала страна могучих титанов, которые прилетели с других планет. Именно с них и зародилась жизнь на Земле. Страну называли Гиперборея. Ледником и всемирным потопом страна была разрушена. Обнаруженные позже на севере России и в странах Скандинавии артефакты показывают, что центр Гипербореи располагался на Кольском полуострове, где сейчас находится город Ковдор.