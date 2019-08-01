Сергей Собянин открыл новый музей к 80-летнему юбилею ВДНХ

Легендарной ВДНХ нынче 80 лет. Поздравления присылают со всего мира. Лично поздравить сотрудников и ветеранов 1 августа приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он же открыл Музей истории ВДНХ, который находится в правом крыле арки Главного входа.

- Наверное, вам было непросто смотреть, что происходило с ВДНХ последние десятилетия. Казалось, что мы потеряем эту "красавицу". Она становилась сумрачнее, грязнее и криминальнее. Но благодаря коллективу, горожанам, реставраторам, строителям ВДНХ - это снова любимое место москвичей. Это новое рождение ВДНХ, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В новом музее собрали все о ВДНХ, о роли выставки в жизни страны.Фото: Алиса ТИТКО

В новом музее собрали все о ВДНХ, о ее роли в жизни страны. Экспозиция мультимедийная, ее разделили на пять тематических зон: "Дружба народов", "Смотр побед", "Всенародный университет", "Город чудес" и "Один день на выставке".

Самое любопытное - посмотреть архивные фотографии, билеты - да-да, раньше вход был платным (в 30-х годах - 1 рубль, в 60-х - 3 рубля, в 80-х - 10 рублей). Так сказать сравнить: было и стало. Особенно после тяжелого для ВДНХ периода в 90-е годы, когда в павильонах была разруха, нелегальная торговля. А за последние пять лет Выставка преобразилась и снова вызывает восхищение и гордость.

Новый музей расположился в правом крыле арки Главного входа.Фото: Алиса ТИТКО

В музее можно узнать об архитекторах, скульпторах, художниках, которые участвовали в создании павильонов. Увидеть сотни консервных банок и сгущенного молока, которые были символами советского времени. Рассмотреть объявления и узнать, чем торговали в исторических павильонах в 90-е годы - не только медом и шубами. Посмотреть фильм о ВДНХ и увидеть уникальные кадры, снятые с воздуха. Создали познавательные настольные игры, например, нужно подобрать пару памятникам, которые расположены на павильонах. Здесь же внушительная онлайн-медиатека — первая публичная база знаний о 80-летней истории ВДНХ.

- Мы должны были сохранить историю ВДНХ. Достаточно посмотреть на павильон "Казахстан", когда с него сняли металлические панели, и восстановили первоначальный вид. Работы на ВДНХ продолжатся, количество выставочных площадей увеличатся в разы, это будет крупнейший выставочный центр Москвы, - сказал Сергей Собянин.

Конкретно

Музей истории ВДНХ по разделам:

- "Дружба народов" расскажет о вкладе представителей разных республик СССР в становление и развитие ВДНХ, а заодно о том, какие именитые зарубежные гости ее посещали;

- "Смотр побед" - о жизни большой страны в послевоенные годы. Здесь все желающие увидят какие экспонаты выставки и целые павильоны были посвящены достижениям в сельском хозяйстве, тяжелой промышленности и других отраслях;

- "Всенародный университет" поведает о научных прорывах. Им всегда уделялось особое внимание при подготовке экспозиций и временных выставок;

- "Город чудес" станет увлекательным историческим путешествием, цель которого — увидеть, как архитектурные жемчужины ВДНХ выглядели десятилетия назад;

- "Один день на Выставке" покажут чем привлекала посетителей ВДНХ в разные периоды. Любопытно, что основной прогулочный маршрут с годами почти не изменился. Он всегда проходил через знаковые места и объекты, такие как Центральная аллея, павильон "Космос", Зеленый театр.