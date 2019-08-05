Бутылки отдельно, котлеты отдельно: как москвичи будут сортировать мусор в своих квартирах

С 1 января 2020 года по всей столице запускают программу по раздельному сбору мусора.

До 31 декабря этого года во всех дворах жилых домов планируют поставить специальные контейнеры. Одни, синего цвета, - для вторсырья типа пластика, стекла, бумаги, картона, металла, к примеру, алюминиевых банок («сухие» отходы). Другие, серого цвета, - для остального хлама вроде пищевых остатков, тряпья и всякой ненужной мелочи («мокрые» отходы). При этом жильцы по-прежнему будут выбрасывать «мокрый» мусор и в обычные уличные контейнеры, и в мусоропровод в подъезде. Только сначала в своих квартирах придется отсортировать эти две кучки - полезное вторсырье и прочий мусор.

Пока к новой системе много вопросов. В частности, как нужно сортировать мусор, и в каком виде бросать в новые урны. С помощью Департамента жилищно-коммунального хозяйства города «КП» собрала ответы на главные вопросы.

1. Зачем в столице нужно сортировать мусор?

- Новая система сбора мусора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения. То есть мусорных полигонов, где отходы копятся десятилетиями, станет меньше. А в идеале они совсем исчезнут. Их заменят мусороперерабатывающие предприятия. Таким образом сохраним экологию и сможем получить полезные вещи из отходов.

2. Будут ли жильцам рассказывать о правилах раздельного сбора мусора?

- Да. Правительство Москвы поручило Департаменту жилищно-коммунального хозяйства проинформировать население, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о правилах раздельного сбора мусора.

3. Новые контейнеры появятся в детских садах, школах, больницах?

- Систему раздельного сбора мусора будут использовать и в учреждениях социальной сферы. Также в планах правительства Москвы присоединить к новой системе магазины и другие объекты сферы торговли и обслуживания.

4. А если продолжать сорить по старинке? Будут ли наказывать жильцов за отказ от раздельного сбора?

- Не будет никаких штрафов и наказаний для тех, кто откажется разделять мусор в жилых домах. При этом не планируются и поощрения для тех, кто станет выкидывать отходы по новым правилам.

5. Изменится ли для москвичей плата за вывоз мусора?

- В Москве сегодня по сравнению с остальными регионами действует минимальная ставка за вывоз мусора. Из городского бюджета эта плата давно дотируется для горожан. Пока тариф увеличиваться не будет.

6. Куда повезут вторсырье дальше? Не свалят ли «сухие» и «мокрые» баки в итоге на один полигон?

- Работающие с городом компании-операторы по вывозу мусора продолжат работать с учетом новых правил. При этом полезное вторсырье будут собирать во дворах и увозить отдельные мусоровозы. Например, одна из таких крупных компаний, «Эколайн», вывозит отходы в Северном и Центральном округах столицы на свой комплекс по переработке. Вторсырье у «Эколайна» покупают и сами доставляют на свои производственные площадки многие компании, к примеру, в Калужской области. Спрос на вторсырье растет. Ожидается, что в столичном регионе появятся новые компании по переработке мусора, индустрия будет развиваться.

7. Куда уже можно сдать бумагу, стекло и пластик?

- В некоторых дворах, возле крупных магазинов, в промзонах такие контейнеры уже стоят. Нужные адреса есть на сайте ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» - rsbor-msk.ru.

В Москве есть несколько пунктов приема, куда можно сдать сразу максимально большой перечень вторсырья на переработку:

- Кавказский бульвар, 54, строение 5. Ближайшая станция метро «Кантемировская»;

- улица Нижняя Сыромятническая, 10, строение 3 (ARTPLAY). Ближайшая станция метро «Курская».

В магазинах «Вкус Вилл» есть специальные контейнеры для батареек, в магазинах ИКЕА - для лампочек, батареек и текстиля (постельное белье, гардины, тюль, скатерти, текстильные салфетки, полотенца и халаты).

- Дружок, бутылки - не еда. Будем их кидать сюда! - Расскажу пойду собакам. Дело странное, однако.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Урны для сортировки мусора уже есть:

- на платформах МЦК,

- возле Большого Московского цирка на проспекте Вернадского,

- на территории железнодорожных вокзалов,

- в музее современного искусства «Гараж» в парке Горького,

- в 470 отделениях Почты России,

- в парке Горького,

- в парке «Сокольники» (38 контейнеров),

- на территории аэропорта «Внуково» (12 контейнеров),

- в терминалах аэропорта «Шереметьево» (20 контейнеров).

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Экоденьги» кладем в копилку

Оксана ФОМИНА

Мусор меня преследует вот уже несколько лет. Нет, правда. В соцсетях постоянно всплывают фото и видео гигантского мусорного пятна, кочующего по океану, животных, покалеченных пластиком, новости с малюсенькой станции Шиес, выбранной под мусорный полигон. За столом в гостях мне попадаются экологи, которые рассказывают, как собирать отходы правильно и что совсем не перерабатывается. Как тут не поверишь в знаки?

Короче, пару лет назад мы стали собирать раздельно мусор. Теперь, помимо обычного мусорного ведра, у меня есть коробка для бумаги на балконе, пакет для пластика и для бутылок, под раковиной стоит стакан для использованных батареек (их можно утилизировать в редакции «Комсомолки»).

Кстати, макулатуру мы сдаем еще у сына в школе. Я собираю бумагу по всей редакции и ставлю рекорды. Но бумажные акции случаются в последнее время не часто. А домашней бумаги скапливается предостаточно: коробочки от сыров, крафтовые пакеты, газеты, журналы, инструкции, брошюры, объявления, картонные коробки и вкладыши. Были еще чеки (в ИКЕА и «Перекрестке» они просто километровые), но экологи просветили: их не перерабатывают.

Случайно мы обнаружили рядом с домом, буквально в 300 метрах, пункт приема вторсырья. Отнесли туда бумагу и картон. Картон бесплатный, а за бумагу дают деньги. У нас было 10 кг.

Во время ремонта сдали туда же металлический потолок. Получили аж 400 рублей! А ведь просто не хотели выбрасывать крупногабаритный мусор в контейнер. «Экоденьги» кладем в копилку. На днях посчитала, там скопилось уже больше тысячи!

Сейчас возле метро появились контейнеры для стекла. Правда, когда бросаешь туда бутылки, они бьются. А пластик мы давно сдаем всем районом. Кто-то снимает крышки, споласкивает бутылки, сплющивает их. Кто-то пихает грязное и пузатое прямо в пакете. Но начало-то положено! Не так давно увидела, что в церкви собирали крышечки, вырученные деньги шли на коляску для мальчика-инвалида. Ну это еще один весомый повод не пихать все в одно ведро!

Конечно, деньги в таком деле - это совсем не главное. Как бы пафосно это ни звучало, хочется, чтобы нашим детям и внукам достались красивые леса, моря, а не лысая изможденная планета. Чтобы они смогли в природе, а не на страницах Красной книги увидеть тех животных, которых видим мы. А для этого надо постараться. И раздельный сбор мусора - это то, что легко может сделать каждый. Планета - она сильная. Она сумеет восстановиться, пусть и через сотни лет. Только человечество этого уже может и не увидеть.

Советы бывалого

«Раскидываю в нужные контейнеры на месте»

В Куркине уже несколько лет сортирует бытовые отходы Мария Лоцманова. Девушка отвозит бумагу, пластик и консервные банки в пункт приема раздельного мусора возле торгового комплекса «Мега Химки».

- Прежде чем начинать сортировать отходы, советую узнать адреса пунктов приема и в каком виде их там возьмут. Я несколько лет сортирую отходы, и это не означает, что у меня вся квартира заставлена мусорными контейнерами. Отдельных ящиков у меня всего два: для бумаги и остального (стекло, металл, пластик). Бутылки споласкиваю. Уже на месте я раскидываю отходы в нужные контейнеры, - рассказывает девушка.

Такие экологические скамейки появились в лондонских парках. Фото: marmaxproducts.co.uk

А КАК У НИХ ?

Скамейки из пластика

Михаил ОЗЕРОВ

Здешние парки справедливо называют легкими Лондона: роскошная зелень, изумрудная трава, просторы… Как только выглядывает солнце, стар и млад устремляются сюда, укладываются на лужайках, рассаживаются на скамейках.

О скамейках стоит сказать особо. В Британии их считают лучшим другом того, кто пришел в парк, и они - на каждом шагу. И каких только нет: металлические, деревянные, даже бамбуковые. Правда, металлические - холодные, а зимой даже ледяные. Поэтому все чаще появляются пластиковые. Они очень удобные, легкие, разного стиля и цвета. Сел, расслабился и наблюдаешь жизнь вокруг. Нередко скамейка сделана в виде полукруга, а перед ней - стол, тоже сделанный из пластика. Идеальный вариант для пикника на свежем воздухе, который так обожают британцы.

И самое главное - рядом таблички: «сделано из переработанного пластика». А для тех, на кого подействовало, тут же установлены урны для пластиковых отходов.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вы готовы к раздельному сбору мусора?

Маргарита КОЛОБОВА, мать шестерых детей:

- Пора! Будет нелегко, но подстроимся. Сейчас в доме и для одного мусорного ведра места не найти, а тут нужно будет собирать несколько фракций. Ну будем чаще отходы выносить.

Николай ВАЛУЕВ, первый зампред Комитета Госдумы по экологии, бывший боксер:

- Раздельный сбор мусора - хорошая идея. Ведь это не просто экопросвет - воспитание населения. Организации, которые этим занимаются, получают фактически бесплатно чистое вторсырье. И за счет снижения издержек они же потом могут уменьшить для населения плату за вывоз мусора.

Валерия МАССАЛЬСКАЯ, председатель ТСЖ «Новые Сокольники»:

- Два года назад закрыли полигон в Балашихе, а потом еще несколько, и вывоз мусора подорожал чуть ли не в три раза. Компании, которые вывозят отходы, гоняют свои грузовики за 500 километров от Москвы. Надеюсь, что когда столица перейдет на раздельный сбор мусора, тарифы снизятся.

Владимир НИКИФОРОВ, предприниматель:

- Население-то готово, а готовы ли власти? В Питере видел такую картинку. Стоят аккуратные разноцветные урны, люди исправно бросают в них мусор, бумагу - в одну, пивные банки в другую... И тут же мусорщик все сваливает в общий бак. А мне он пояснил, что к раздельному вывозу еще не все готово.

Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач РФ:

- Какие фракции мусора будут основными? Пластик, стекло, бумага, металл, органика. А если у кого мусоропровод ? Что-то отобрать для мусоропровода, а остальное - на вынос? Не думаю, что это встретит восторг у наших граждан. И надо подумать, как их заинтересовать. Я вот живу на седьмом этаже.

Алексей СЕМЕНОВ, водитель троллейбуса:

- Ага! Как бы не так! Пока они делают все, чтобы нас в этом разинтересовать. Тарифы-то ЖКХ вон как вздувают!

Василий, читатель сайта KP.RU:

- Сначала я свой мусор сортировал. А потом смотрю - в контейнеры для пластиковых бутылок кидают все подряд. И никто за этим не следит. Ну и я тоже от сортировки отказался.

Александра, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Да! Сортировка мусора и нашу культуру повышает. Я покупаю кофе сразу в свою кружку, отказалась от пакетов в магазинах, запаслась экомешочками. Теперь это - привычка!