Парков много не бывает!

Сейчас такое даже вспомнить странно. В 90-е многие городские парки культуры и отдыха становились практически зонами отчуждения. Проржавевшие советские монстры-аттракционы постепенно выходили из строя и зарастали травой, на лавочках вдоль аллей и в неухоженных зарослях предпочитали тусоваться любители крепких напитков. Практически дикие места. С семьей, с детьми - попробуй выйди! А сегодня подмосковные парки вновь становятся центрами городской активности. Это уже не просто места для прогулок, это целые комплексы развлечений на любой вкус. Спортивные и детские площадки, уголки для желающих просто посидеть в тишине и покое. А в некоторых парках сегодня можно и кино посмотреть на свежем воздухе, и книгу интересную взять на время с мобильных библиотечных стендов, и попробовать себя в занятиях по йоге или танцам, которые проводятся для всех желающих.

Пенсионерка Лидия Григорьевна Чепурная, живущая неподалеку от главного парка Балашихи «Пехорка», застала все стадии его развития. Парк заложили еще в середине 50-х. Женщина вспоминает, что в 70-е здесь была большая танцплощадка, на которую стекалась местная молодежь. Уже в конце 80-х парк начал приходить в запустение и после развала СССР окончательно зачах.

Одинцовский парк культуры,спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной стал лучшим парком Подмосковья-2019 Фото: пресс-служба правительства МО

- А теперь это снова шумный, невероятно зеленый парк, живущий настоящей жизнью, - говорит женщина. - Я сюда с соседками часто хожу - у нас что-то вроде кружка по скандинавской ходьбе, внуков вожу в детский городок и на роллердром. Зять мой каждое утро здесь на спортплощадке занимается. Всегда много людей, семей с детьми.

За парк «Пехорка», как и за десятки других подмосковных парков, власти Московской области основательно взялись в 2014 году. Закипела реконструкция. Появилось ограждение по периметру, на всей территории заработали системы освещения и видеонаблюдения, обустроили детские и спортивные площадки, на берегу реки Пехорка появилась новая лодочная станция и сцена для концертов и кинопоказов, открыли кафе. Получилось так круто, что в 2018 году балашихинская «Пехорка» выиграл конкурс «Парки Подмосковья». А в эти выходные он принимал церемонию награждения лучших парков области 2019 года.

- Для нас очень важно сделать Подмосковье комфортным, уютным, - напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, проводивший награждение лучших. - Существует большая программа, смысл которой - сделать парки такими, чтобы было приятно провести время с близкими людьми, друзьями, детьми. Благодаря активной позиции жителей мы преобразуем в каждом городе парки, делаем их комфортными, интересными.

Когда несколько лет назад эта большая губернаторская программа только начиналась, на всю Московскую область было всего 25 действующих парков. А теперь их уже сотня! Специально для проекта по благоустройству парков в Московской области сформулировали собственные региональные стандарты. Это касается всего - от собственно списка объектов, которые нужны, до строительных материалов, которыми должны быть отделаны детские площадки, зоны для занятия спортом. Все для комфорта людей!

В городском парке Солнечногорска оборудована комфортная пляжная зона. Фото: пресс-служба правительства МО

КОНКРЕТНО

Лучшие из лучших

Лучшим парком Подмосковья 2019 года назван Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. Ему больше полувека. В 2014 - 2015 годах в парке прошла большая реконструкция. Одна из его главных фишек - лыжероллерная трасса, по которой можно в тени деревьев наматывать круги и на лыжах, и на роликах, и на велосипедах.

Победитель в номинации «Лучшая концепция развития парка культуры и отдыха» - городской парк Солнечногорска.

Михневский парк, расположенный в Ступине, стал лауреатом в номинации «Танцевальная площадка».

Лучшие зоны отдыха еще в трех номинациях были определены по результатам голосования на портале «Добродел». Так, парк имени Калинина в Королеве стал лучшим парком для городов с населением более 200 тысяч человек.

Сестрорецкий парк в Клину - лучший среди зон отдыха населенных пунктов, где живут от 100 до 200 тысяч человек.

Парк «Дубки» в Озерах стал победителем среди населенных пунктов с численностью до 100 тысяч жителей.

КСТАТИ

Вот все победители областного конкурса «Парки Подмосковья» предыдущих лет:

2013 - городской парк культуры и отдыха имени Талалихина (Подольск),

2014 - парк культуры и отдыха «Березовая роща» (Дмитров),

2015 - парк культуры и отдыха города Жуковский,

2016 - парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого (Химки),

2017 - парк культуры и отдыха «Елочки» (Домодедово),

2018 - парк культуры и отдыха «Пехорка» (Балашиха).