2019-08-05T10:29:47+03:00
Общество

Наше Подмосковье: Даня Шекунов (ему 13) - один из тех 160 ребят из пострадавшей от наводнения Иркутской области, которых власти Подмосковья пригласили погостить в детском лагере «Осташево» под Волоколамском

Смена - 21 день, с классными педагогами и насыщенной программой. В конце июля детей в лагере навещал губернатор Московской области
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Автор фото: Антон ЧЕРНОВАвтор фото: Антон ЧЕРНОВ
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Андрей Воробьёв. Ребята очень просили организовать для них экскурсию в военно-патриотический парк «Патриот». Мечта любого мальчишки! Здесь собраны сотни образцов военной техники. Танки, самоходки, самолеты, вертушки. Многие можно не только осмотреть с близкого расстояния, похлопать по броне, но и в кабину забраться, почувствовать себя настоящим пилотом…

Сказано - сделано. В субботу, в день открытия Армейских международных игр «АрМИ-2019», Андрей Воробьёв встретился с ребятами на экскурсии по «Патриоту». Даниил и его друзья осуществили свою маленькую детскую мечту - посидели за штурвалом военного самолета. (Он, разумеется, никуда не летел, но восторга у пацанов от этого не меньше!) Уже через несколько дней дети вернутся из Подмосковья домой. Красивое завершение смены.

Автор фото: Антон ЧЕРНОВ

Автор фото: Антон ЧЕРНОВ

- Надеюсь, у вас остались самые приятные воспоминания о том, как вы посетили Кремль, зоопарк, парк «Патриот», - сказал детям Андрей Воробьёв. - Вы познакомились с новыми людьми. Будет что рассказать дома и в школе.

Подростки наперебой делились впечатлениями: всем везде очень понравилось!

И они в будущем хотели бы еще обязательно вернуться в гостеприимное Подмосковье.

Автор фото: Антон ЧЕРНОВ

Автор фото: Антон ЧЕРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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