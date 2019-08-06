Встречаемся на ВДНХ!

Свой 80-й день рождения ВДНХ встречает красивой и любимой. На праздновании в течение четырех дней для гостей подготовлены концерты звезд мирового масштаба, яркие шоу, десятки мастер-классов, а также кулинарный фестиваль с шедеврами национальной кухни соседних стран. Современная модная ВДНХ не забывает и свое прошлое. Историю уникального выставочного комплекса можно узнать на экспозиции Музея ВДНХ в правом крыле арки главного входа. В его открытии 1 августа принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Как отметил мэр, ВДНХ - это один из крупнейших выставочных центров не только столицы, но и всей России.

«Обновленная территория ВДНХ стала местом больших премьер, - написал Сергей Собянин на своем сайте www.sobyanin.ru. - Открылись самый большой в Европе океанариум и самый большой в мире каток с искусственным льдом. Реставрация вернула к жизни 14 уникальных памятников архитектуры. Утверждена концепция развития ВДНХ, предполагающая создание 7 тематических зон. В ближайшие годы на ВДНХ появится еще несколько точек притяжения москвичей и гостей столицы. Но уже сегодня ВДНХ вновь стала главной выставкой страны, любимым местом отдыха, встреч и общения москвичей».

Сейчас сложно поверить, но побывавшая в запустении и превратившаяся когда-то во всероссийскую барахолку выставка сегодня бьет рекорды сразу всех парков Москвы по посещаемости. Теперь на ВДНХ вместо чадящих мангалов - удобные пешеходные дорожки, вместо стихийных киосков - ухоженные газоны и клумбы, вместо торговли в исторических павильонах - уникальные музейные экспонаты и толпы восторженных экскурсантов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ МОСКВИЧЕЙ И ТУРИСТОВ

На юбилей всемирно известной выставки прибыли тысячи гостей - москвичей, жителей со всей России и туристов из разных стран. У каждого своя ВДНХ - родная, незнакомая, далекая и близкая, но для всех любимая.

- Наша семья поздравляет ВДНХ с юбилеем! - Москвичка Валерия Соловьева пришла на праздник с маленькими дочкой и сыном. - Для нас выставка стала одним из самых любимых мест для прогулок в Москве. В детстве я часто приходила сюда с родителями и сестрами. Это было такое счастье - вкусное мороженое, фонтаны, катание на пони. Очень рада, что к юбилею ВДНХ отреставрировали и продолжают наводить порядок.

- Приходите все на ВДНХ, я впервые на таком фантастически красивом дне рождения, - говорит Анна Григорьевна, пенсионерка из Кузьминок. - Помню, как здесь торговали всяким ширпотребом. А сейчас выставка расцвела. И я здесь как будто вернулась в молодость. Мне очень нравятся отремонтированные павильоны и душистые розы около площади Промышленности. А фонтан «Золотой колос» просто красавец! Зря переживала, что его уже не восстановят.

- Ко мне недавно друзья из Швейцарии приезжали, ни разу в Москве не были, и первым делом я показал им ВДНХ, - рассказал москвич Денис. - Для них это было самое яркое впечатление от нашего города. Советская архитектура их поразила, они ожидали увидеть старые грязные здания, а тут такая красота. Теперь планируют новую поездку, чтобы подольше у нас погостить.

ТАНЕЦ ДРОНОВ И ТРЕХМЕРНОЕ СВЕТОВОЕ ШОУ

ВДНХ удивляет каждый день. А в свой юбилей - особенно. Уникальная выставка во время празднования показывает эффектные шоу с помощью уникальных технологий. Фишка программы - танец дронов. Небо над Мичуринским садом украсили 500 беспилотников со светодиодами в виде символов ВДНХ - арки главного входа, силуэта скульптуры «Рабочий и колхозница», юбилейной цифры 80.

А по вечерам до самой полуночи зрителей восхищает световое и 3D-проекционное шоу. Гигантскими экранами для него сделали главный вход, скульптуру «Рабочий и колхозница», цветочный партер около фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Еще одним подарком к 80-летию ВДНХ удивили французские художники под руководством известного мастера инсталляций Оливье Гросстета. С помощью гостей выставки они создавали уникальную конструкцию из картона - «Парящий мост». Невероятное сооружение словно прилетело к нам из будущего и зависло над Москвой - в парке «Останкино» на площади перед Белой ротондой. Спешите сделать селфи с чудо-«мостом».

На ВДНХ одни события сменяются другими, и заскучать тут просто некогда. Среди ярких запомнившихся с начала года мероприятий - международный фестиваль искусств «Вдохновение», летний семейный фестиваль Kids Creative в «Технограде», День московского транспорта, Международный день шахмат.

Сейчас проводится конкурс ландшафтных дизайнеров «Цветочный джем», художественные выставки и экспозиции архивных фотографий, обзорные прогулки с гидами, выставка уникальных часов в центре «Космонавтика и авиация».

А в юбилейной афише - балетная постановка «Светлый ручей» на площади Промышленности, парад театральных и цирковых артистов «Москвариума», бесплатные занятия летней садовой школы «Сады и дети», десятки экскурсий для всех желающих, танцевальный мастер-класс и флешмобы, концерты Муси Тотибадзе, групп «Пицца» и Zdob si zdub, Кубанского казачьего хора.

На юбилей всемирно известной выставки прибыли тысячи гостей. Автор фото: Кирилл ЗЫКОВ/АГН "Москва"

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ОРКЕСТР ИГРАЕТ «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ»

Тем, кто боится пропустить самое интересное на юбилейной ВДНХ, волноваться не стоит. Можно прийти утром или вечером, сегодня или завтра и обязательно оказаться в центре увлекательных событий. Знаменитый Зеленый театр вновь принимает зрителей после реконструкции. Каждый день на сцене звучат джаз, фольклор, электронная музыка, модные певцы и поэты, ставят спектакли и перформансы. А перед Центральным павильоном гостей праздника встречает духовой состав Президентского оркестра Российской Федерации. Музыкальное поздравление начинается с русских старинных военных маршей. Затем пары кружат под звуки известных вальсов «Осенний сон» и «Амурские волны», польки «Бабочка» и танго «Кумпарсита». В финале услышим попурри любимых песен о столице «Московские окна» и «Я шагаю по Москве» из одноименного кинофильма.

Центральная аллея ВДНХ стала сценой для участников Фестиваля духовых оркестров - Moscow City Jazz Band. В программе - лучшие композиции мировой музыкальной культуры: отечественный эстрадный и американский традиционный джаз и музыка из кинофильмов прошлого столетия.

А для детей всех возрастов придумали масштабную развлекательную программу. С 11 утра и до 9 вечера работают несколько игровых зон, где маленькие гости смогут повеселиться вместе с родителями. Для них проводят творческие и познавательные мастер-классы, тесла- и криошоу, а также праздник мыльных пузырей с фокусами и викторинами.

Празднование юбилея главной выставки страны будет продолжаться в этом году и дальше. Впереди - новые события и открытия, встречи и знакомства. Встречаемся на ВДНХ!