2019-08-05T19:20:41+03:00
Общество

Секретный музей центрального телеграфа: 2,5 млн открыток с Новым годом и объявление Молотова о начале войны

Как попасть в историческое здание и посмотреть с чердака на Кремль
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Попасть в историческое шестиэтажное здание телеграфа 1927 года постройки все еще можноПопасть в историческое шестиэтажное здание телеграфа 1927 года постройки все еще можноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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О телеграммах нынешняя молодежь слышала только в кино, читала в книгах. Когда не было соцсетей, открытки из Южно-Сахалинска летели в Санкт-Петербург, а из Сочи в Новосибирск, но все они приходили на сортировку в Москву — на Центральный телеграф. Это то самое легендарное здание на Тверской улице. Его выставили на продажу и что будет внутри - неизвестно. Но попасть в историческое шестиэтажное здание телеграфа 1927 года постройки все еще можно. Записываюсь на экскурсию.

- Сохранится ли Музей центрального телеграфа на Тверской улице не знаем, но пока билеты продаем и экскурсии водим, - говорят в агентстве «Москва глазами инженера».

Сохранится ли Музей центрального телеграфа на Тверской улице не знаем Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сохранится ли Музей центрального телеграфа на Тверской улице не знаемФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Зайти с парадного входа нельзя, обходим по Газетному переулку. Показываем паспорта и поднимаемся по лестнице. На окнах паутина, но из-за них виден необычные внутренний двор-колодец. По этажам все еще ходят люди из турагентств, кафе — здание давно не функционирует, как телеграф, площади сданы в аренду.

Вход в музей не с Тверской улицы а со двора Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вход в музей не с Тверской улицы а со двораФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Раньше телеграфная станция размещалась на Мясницкой улице, когда там стало тесно, то появилась идея построить новое здание. Объявили всесоюзный конкурс, победил проект Ивана Рерберга (он же автор здания Киевского вокзала), - рассказывает Ярослав Гриневский, хранитель музея истории Центрального телеграфа.

Именно Рерберг предложил залы с высокими потолками и 7,5-метровыми окнами — во-первых, чтобы было больше воздуха и света, во-вторых, чтобы избежать шум телеграфных аппаратов (на экскурсии их включают всего две и это очень громко).

- Работа телеграфистки считалась сложной и высокооплачиваемой? - спрашиваю.

- Не очень большие зарплаты. Работали действительно в четыре смены. Уставали от шума, конечно. Болели пальцы, - рассказывает Ярослав Гриневский.

Так как телеграфистки не должны были отрываться от работы, то для них создали довольно комфортные условия. Ранним утром им не нужно было стирать и отводить детей в садик — прачечные и нянечки находились на территории Центрального телеграфа. В штате было около 5000 человек. Телеграммы писали часто — около 600 тысяч в сутки, час пик был перед Новым годом — до 2,5 млн телеграмм в сутки.

Здесь в свое время на закрытых мероприятиях выступали Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, София Ротару Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Здесь в свое время на закрытых мероприятиях выступали Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, София РотаруФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нас ведут по небольшому музею, показывают телеграфные аппараты, макеты газет, которые ежедневно отправляли с пометкой «срочно» по всему СССР. А еще концертный зал с красными креслами. Здесь в свое время на закрытых мероприятиях выступали Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, София Ротару.

В здании телеграфа раньше действовал радиотеатр, находилась штаб-квартира Всесоюзного радио, откуда 22 июня 1941 года министр иностранных дел Вячеслав Молотов сообщил о нападении немецкой армии на СССР. Этот же текст из радиорубки потом еще четыре раза прочитает диктор Юрий Левитан. Но сама радиорубка не сохранилась. В машинное отделение, телеграфные и телефонные залы также уже не попасть — от них ничего не осталось. Только советский дух, скрипучие полы. В конце экскурсии есть два бонуса — подняться на чердак здания и сделать красивые фотографии с видом на Кремль, а также спустить во внутренний двор, чтобы рассмотреть огромные трубы (представьте, как они дымили) для отопления здания.

В конце экскурсии есть два бонуса — подняться на чердак здания и сделать красивые фотографии с видом на Кремль Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В конце экскурсии есть два бонуса — подняться на чердак здания и сделать красивые фотографии с видом на КремльФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Где: улица Тверская д. 7, в фойе Центрального Телеграфа (вход под глобусом). Ближайшая станция метро «Охотный ряд».

Когда: по записи почти за 10 дней на сайте engineer-history.ru, вход в здание осуществляется по паспорту РФ.

Стоимость: 1190 рублей.

В машинное отделение, телеграфные и телефонные залы также уже не попасть — от них ничего не осталось Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В машинное отделение, телеграфные и телефонные залы также уже не попасть — от них ничего не осталосьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КСТАТИ

Экскурсии на предприятия

Как работают современные московские предприятия и инновационные площадки можно посмотреть во время акции «День без турникетов», которую проводят каждый месяц. Десятки столичных предприятий открывают свои двери и рассказывают секреты бизнеса. Все желающие могут посетить технопарк «Калибр», «Умный» город на территории ВДНХ, мастерскую елочных игрушек и предприятие «Первая кузня», ЗАО «Ламбумиз» (предприятие по производству упаковки для молочной продукции), АО «Лаборатория Касперского» и другие.

Как попасть: записаться на сайте turniketov.net.

Ближайшие даты: 8, 9, 10 августа, 26, 27, 28 сентября, 24, 25, 26 октября 2019 года.

Стоимость: бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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