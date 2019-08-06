В августе 250 кошек и собак из приютов получат шанс найти свой дом

В рамках благотворительного мероприятия своих новых хозяев будут искать 250 собак и кошек из российских приютов. Как говорится в сообщении организатора акции, компании по производству кормов для домашних животных PURINA®, все животные здоровы, привиты и социализированы, то есть полностью готовы к жизни в новой семьей. Забрать с собой питомца можно будет бесплатно – но после собеседования и заключения договора с фондом или приютом.

Фестиваль приурочен к годовщине работы социального проекта «Друг для друга» (Friendforpet.ru) – онлайн-сервиса, который помогает людям и питомцам из приютов встретиться и стать друзьями на всю жизнь. Сейчас в онлайн-базе 820 животных из 13 приютов и шести регионов России.

Кроме общения с животными, на фестивале организуют развлекательные и спортивные зоны, живое выступление музыкантов, игры в мини-гольф и квест с розыгрышем призов. Также на площадке можно будет бесплатно провести ветеринарный осмотр своего питомца (при себе необходимо иметь паспорт животного). Для самых маленьких посетителей пройдут мастер-классы и уроки доброты, где детям расскажут об ответственном отношении к домашним животным.

Мероприятие в саду имени Баумана начнется в 11.00, вход бесплатный.