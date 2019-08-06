В магазин, как на экскурсию: цены - доступные, экспозиция - интересная!

Карнеги однажды заметил, что когда собираешься на рыбалку, важно думать не о том, что ты любишь клубнику со сливками, а о том, что любит рыба. Тогда есть большой шанс, что рыбалка удастся.

С упоминания этой цитаты генеральный директор торговой сети «Перекресток» Владислав Курбатов начал экскурсию для журналистов по только что открывшемуся на проспекте Андропова в Москве супермаркету .

Экспериментально большой супермаркет (торговый зал более чем 3 500 кв.м, 20 тысяч наименований товаров, 161 сотрудник обеспечивает сервис) стоил отдельного показа, причем первым лицом сети.

- Мы постарались учесть потребности любого потребителя, который к нам придет, - пояснил Владислав Курбатов свое вступление. - Молодежи удобно заскочить, ничего не искать, схватить что-нибудь перекусить здесь или с собой, побыстрее оплатить и побежать дальше. Поэтому по новой концепции магазина мы сразу на входе разместили пекарню и кафе. Тут же можно с помощью ручного сканера и системы self scan самостоятельно «пробить» покупку и моментально ее оплатить на специальной кассе. Молодые люди не любят ждать, им нужно, чтобы все происходило немедленно - и мы об этом позаботились. Покупатели постарше, наоборот, как правило, предпочитают походить по магазину с чувством, с толком, с расстановкой, все внимательно рассмотреть, сделать выбор.

Этот магазин - попытка создать что-то новое, приблизиться к европейским стандартам торговли, где много открытого пространстваи можно организовать своего рода минирынки с их атмосферой фермерства и свежести, особым уютом, побуждающими любовно относиться к выбору продуктов и приготовлению пищи (кстати, в новом магазине примерно на 20% увеличена зона-fresh). При этом расположение товаров таково, что позволяет тому, кому надо, обойти весь торговый зал. А кому нужно купить что-то конкретное - оперативно достичь своей цели и уйти. Как заявил Владислав Курбатов, "мы не стараемся во что бы то ни стало задержать нашего покупателя, чтобы он побольше у нас потратил." На сегодняшний день свою задачу магазин видит в том, чтобы обеспечить людям максимальное удобство в совершении нужных покупок и наилучшее качество продуктов, за которыми бы они ехали даже с другого конца Москвы.

Мясной ряд

Где он заканчивается - и не видно! Ну... это, конечно, преувеличение. Однако правда в том, что длина мясного прилавка в два с половиной раза больше обычного и составляет 11,5 метров. Он изобилует разнообразием продукции - выбирай, что хочешь. Кроме того, организована специальная витрина, где за стеклом в подвешенном виде (чтобы их можно было получше рассмотреть со всех сторон) красуются мясные туши. Это почти шоу. За стеклом. И на это точно интересно приехать полюбоваться, если требуется кусок свежего мяса. Без покупки не уйдешь. А еще рядом стоит холодильник готовых блюд.

Рыбный ряд

Продавать свежую рыбу - дело сложное. Это знает каждый торговец - ведь у свежести, как известно, нет второго сорта. Поэтому вдвойне ответственно предложить покупателям такой большой, как здесь, выбор даров моря, не уступающий разнообразием хорошему среднеземноморскому базару. Благодаря паровой системе орошения, которая не мочит, а освежает холодным паром, продукция сохраняет свежесть, вкус и привлекательный вид. А цены вполне демократические. Так что и за рыбкой, в том числе и за речной - сюда, если что.

И, между прочим, рядом работает своя коптильня для приготовления рыбы холодного и горячего копчения.

Колбасные изделия

Заслуживают того, чтобы и о них сказать отдельно. "Перекресток" запустил собственное производство продуктов питания, в том числе и колбасных. Но штука в том, что в этом магазине делают настоящую домашнюю колбасу по старым проверенным рецептам, а производство - прямо в супермаркете! - помогали наладить немцы, чтобы технологический процесс и продукция соответствовали европейским образцам. И теперь не нужно везти из Баварии вкуснейшие колбаски под воскресное пиво на даче. Точно такие же колбаски можно купить в самом большом московском "Перекрестке". Здесь выпускается 36 видов мясных изделий, а также тающие во рту паштеты. Все они наисвежайшие и с коротким сроком хранения - на радость домохозяйкам и поклонникам ЗОЖ.

Что еще новенького?

Особое внимание уделено использованию новых технологий - для удобства покупателей и лучших продаж. Так, в магазине наравне с 21 классической кассой действуют еще несколько касс самообслуживания; осуществляется видеомониторинг очередей, предотвращающий возникновение "пробок", особенно в часы пик; применяются электронные ценники, благодаря которым происходит мгновенное реагирование на изменение цен и исключается большое количество потенциальных ошибок, связанных с человеческим фактором, а кроме того, значительно сокращаются затраты на полиграфию, и высвобождается время сотрудников магазина, что позволяет повышать качество обслуживания покупателей.

Также на базе нового супермаркета открылся первый в столице пункт Click&Collect онлайн-магазина perekrestok.ru, где можно забрать сделанные через интернет заказы. Формировать их будут непосредственно в магазине. В пункте выдачи заказов (ПВЗ), занимающем почти 170 кв. м, предусмотрено три зоны хранения - для заморозки, для скоропортящейся мясной и молочной гастрономии, овощей и фруктов, а также для бакалеи и напитков. Благодаря тому, что точка выдачи заказа расположена в магазине, теперь "в корзинку" можно положить и алкоголь. Но чтобы забрать такой заказ придется, в магазине придется предъявить паспорт.

Впрочем «безалкогольный» заказ отдадут и ребенку, если он сообщит на ПВЗ номер этого заказа. Такой сервис удобен тем семьям, которые близко живут. Например, мама онлайн соберет сумку продуктов, а получать ее отправит того из близких, кто в нужный момент окажется посвободней и будет в состоянии донести покупки.

Удобно это и для тех, кто едет на дачу. Заранее подготовили продукты, заехали выкупили их и отправились дальше по маршруту. Экономия времени, особенно если спешишь, колоссальная.

Сдай бутылки - получи скидки

А эта инновация - вообще бомба. В новом "Перекрестке" в рамках пилотного проекта Х5 Retail Group и компания Unilever установили фандомат - автомат по приему у населения использованной пластиковой тары для последующей переработки. Фандоматы принимают использованные ПЭТ-бутылки и пластиковые флаконы из-под бытовой химии любых производителей. Теперь, собираясь за покупками, можно прихватить с собой пустые бутылки и сдать их, получив за каждую (!) купон с 10%-й скидкой на приобретение ряда продукции производства Unilever во всех магазинах "Перекресток". Аналогичную систему запустили и в трех столичных "Каруселях".

Обслуживание этих автоматов, вывоз собранной упаковки на пункты переработки и вторичная переработка будут осуществляться компанией "Экотехнологии".

Как сказала Елена Коннова, директор по корпоративным коммуникациям Х5 Retail Group:"Мы стремимся, чтобы как можно большая доля использованных материалов стала сырьем для вторичной переработки, и как можно меньшая - мусором."

Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России дополнила: "Наша партнерская программа с Х5 - один из немногих примеров реализации в стране принципов экономики замкнутого цикла - возвращения упаковки в оборот путем высокотехнологичного рециклинга. При таком выигрывают все - уменьшается на планете количество мусора, ответственные покупатели розничных сетей Х5 Retail Group получают скидку на нужную им продукцию, мы, как производитель бытовой химии, стимулируем рост продаж наших брендов во главе с Domestos."