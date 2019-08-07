Провокации и провокаторы - фирменный стиль лидеров нынешнего протеста

ЛУЧШИЙ ЩИТ ПЕРЕД РОСГВАРДИЕЙ - ЭТО МЛАДЕНЦЫ

Дети - наше все. Этот старый советский лозунг нашел свое новое воплощение у «вождей» протестующих, которые устроили массовые беспорядки 27 июля и 3 августа в центре Москвы. Одни сделали ставку на молодежь, в том числе и несовершеннолетнюю, для придания своим несогласованным акциям характера массовости, а другие даже прикрывались детьми от Росгвардии и ОМОНа напрямую, чтобы не забрали, не арестовали.

Как, например, некто Сергей Фомин, вычисленный сначала сетевым сообществом, а затем и привлекший внимание Следственного комитета. Сей сборщик подписей штаба Любови Соболь, как совершенно четко явствует из видеоролика, выложенного в ленте известным журналистом и блогером Илиасом Меркури, на акции 27 июля руководил частью собравшихся, указывал им направление движения, дирижировал скандированием кричалок, призывал скакать по примеру участников пятилетней давности евромайдана в Киеве. Но самое интересное ноу-хау господин Фомин применил, когда ему потребовалось уйти с акции и не быть задержанным правоохранителями. Ничтоже сумняшеся он взял напрокат самого настоящего грудного младенца у семейной пары своих знакомых - и они ведь его отдали (!) - и с грудничком на руках прошел через ряды правоохранителей. Кто же будет задерживать молодого отца с грудничком?! Скажем сразу, господину Фомину в конце концов это не помогло. Следствие переквалифицировало его статус со свидетеля на подозреваемого, и он кинулся в бега. Кем или чем и где он прикрывается сейчас, станет известно после того, как его задержат. А в том, что это произойдет, сомневаться не приходится.

«ДЖИНСОВАЯ МАМОЧКА»

Еще одного заботливого «родителя», только уже на несогласованной акции 3 августа, толкавшего коляску с малышом буквально перед цепочкой Росгвардии, вытащил из тени в свет журналист Олег Лурье. В крупном мужчине средних лет, который, вцепившись в детскую коляску, в паре с непонятной женщиной также с коляской препятствовал движению правоохранителей, явно ожидая ответной реакции, Лурье опознал одного из охранников Алексея Навального, который на выборах в Костромскую областную думу в 2014 году работал в команде Михаила Касьянова. Странные родители! Да и родители ли они вообще?

- Таким образом, мы видим, что «джинсовая мамочка» (так назвал Лурье этого персонажа, который на всех акциях появляется в джинсовой рубашке. - Авт.) - это не случайно проходящий персонаж, жестоко подавленный ОМОНом, а профессиональный провокатор, который работает на Навального, Касьянова, Яшина и неоднократно появлялся в ситуациях, необходимых для снятия деструктивных роликов и распространения их в сети, - заключил журналист, опубликовав еще несколько видов с публичных акций, где «мамочка» активно участвует в провокациях.

У АРЕСТОВАННЫХ ПОПОЛНЕНИЕ

Тем временем к уже арестованным судом шестерым подозреваемым в участии в массовых беспорядках, в понедельник добавились еще три человека. В понедельник суд постановил по делу о массовых беспорядках 27 июля взять под арест до 27 сентября Сергея Абаничева, жителя Нижнего Новгорода Владислава Барабанова и студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона. Причем характерно, что последний работал сборщиком подписей у директора ФБК Ивана Жданова. Как отметила Любовь Соболь, он был «лучшим сборщиком подписей у Жданова». И он с успехом совместил это занятие с активным участием в незаконной акции.

Примечательно, что Конона в суд пришла поддержать Любовь Соболь, которая позже написала в своем микроблоге: «Перед оглашением решения по Даниилу Конону выразила вслух ему признательность и поддержку, за что меня выгнали из зала заседания». Но почему-то не указала, кто именно был инициатором выставления ее из зала суда. А это была не кто иная, как мать Даниила. Просто Соболь не смогла удержаться от декламации в зале суда, что «мы будем бороться». И мама Даниила не смогла удержаться.

- Девушка, вы можете помолчать? - обратилась женщина к Соболь и добавила: - Выйдите, пожалуйста!

А после того, как Соболь эта просьба не остановила, мать Конона присоединилась к судебным приставам и помогла им вытолкнуть «юриста ФБК» из зала суда. Провокации и провокаторы - фирменный стиль «вождей» нынешнего столичного протеста, участвовать в котором просто жаждут активисты из регионов, не имеющие никакого отношения к выборам в Мосгордуму.

ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ СТУДЕНТЫ?

Что, спрашивается, делал в столице на несогласованной акции нижегородец Владислав Барабанов? Или арестованный ранее житель Подольского района Подмосковья Евгений Коваленко? Как и остальные 60% задержанных во время несогласованной акции, приехавшие в столицу из других регионов? Ответ прост - устраивали провокации, «ответка» за которые должна была прилететь москвичам. Впрочем, кто бы там спрашивал регистрацию, если бы их усилия увенчались успехом. А ведь многих из таких участников региональные ячейки сторонников того же Навального делегировали в Москву специально на акции, незаконный характер которых организаторы не могли не осознавать. Именно ради этого хайпа они и отказались от несколько раз предложенных законных согласованных акций. Про задержанных провокаторов с газовыми баллончиками, травматическими пистолетами, ножами и т. д. даже не хочется предполагать, что могло бы произойти, задействуй они весь свой арсенал.

А теперь, по сути, бросили тех, кого сами же и вывели на улицы. Чего стоит только пример Евгения Коваленко, которому после ареста никто не удосужился ни теплой одежды привезти, ни мать-старушку проведать, чтобы помочь ей. Поддерживают сейчас только студентов Даниила Конона (МГТУ им. Баумана) и Егора Жукова (ВШЭ), причем по большей части студенты и преподаватели, выдвинувшие «оригинальную» идею: «Студент должен учиться, а не сидеть». Свежо, конечно, но вот жаль, что никто из них не объяснил сию истину ни Егору, ни Даниилу раньше. Поделюсь еще примерно такой же «свежей» мыслью: студенческий билет в ряде случаев дает отсрочку от призыва в Вооруженные Силы страны, но не дает иммунитета от уголовного преследования.

СТОИТ ЛИ ЭТО ПОЛОМАННЫХ СУДЕБ?

А ведь арестованным в случае успеха следствия и нежелания суда идти на какие-то компромиссы светят весьма серьезные сроки вплоть до 15 лет лишения свободы, если по максимуму. При этом далеко не все из них могут вызвать сочувствие даже у совершенно посторонних людей. Как, например, еще один житель Подмосковья, Владислав Синица, известный в соцсетях под псевдонимом Макс Стеклов.

- Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы, - фактически призвал он участников протестов к расправе над семьями полицейских и добавил, что силовики должны получать по почте ролики с реальными убийствами их детей.

Сейчас Синица дает показания, сотрудничает, судя по протоколу допроса, попавшему в сеть, со следствием, топит ту же Соболь, указывая, что это она призывала и агитировала за незаконную акцию протеста. И явно надеется, что это зачтется ему при вынесении приговора. И потом при отбытии наказания. Потому что в реальности важно не только, сколько сидеть, но и как. Это вам и полицейские, и сами отсидевшие подтвердят.

КСТАТИ

21 год, 22 года, 22 года, 25 лет, 25 лет, 21 год - это возраст шести из задержанных. Да и 28 лет того же Кирилла Жукова - это тоже не тот возраст, когда подводят итоги пройденному пути. Многие в этом возрасте еще только выбирают себе и профессию, и даже образование еще получают. И велика вероятность того, что у этих молодых людей судьба уже не будет такой прекрасной, как они задумывали. А если провокации подобного рода продолжатся, то и у многих других.

И вот кому оно такое надо? И ради чего? Для удовлетворения властных амбиций каких-то нескольких десятков заводил, щедро обещающих всем «прекрасную Россию будущего» в их собственной версии?