Наше Подмосковье: С сыром по жизни!

История бывшего москвича Сергея Балаева в общих чертах похожа на истории большинства фермеров новой формации. Мужчина рассказывает, что еще несколько лет назад он, убежденный городской житель, ни о каком таком фермерстве не думал, не мечтал. И вот однажды поехал на птичий рынок за аквариумными рыбками…

- Сам не помню как, но домой я вернулся с четырьмя овцами, - смеется Балаев. - А куда их девать? Очень быстро понял, что на дачном участке скотине тесно. Пришлось искать землю.

Шесть лет назад Балаев осел под Коломной. Взял в аренду (а потом и выкупил) полуразрушенную ферму бывшего совхоза. А сегодня его «Экодеревушка» - одно из образцовых сельхозхозяйств. Основной доход ферме приносит стадо из 250 коз - молоко и потрясающий по вкусу козий сыр уходят на ура.

300 СЫРОВАРОВ, 100 ТОНН УГОЩЕНИЯ

Сыровар Сергей Балаев - один из участников Всероссийского фестиваля фермерской продукции «Сыр Пир Мир». Он (фестиваль) уже четвертый год проводится на территории городского округа Истра и растет в геометрической прогрессии. И по числу участников, и по числу зрителей. В этом сезоне сырный фест проходит в рамках масштабной программы «Лето в Подмосковье».

На «Сыр Пир Мир» приедет более 300 сыроваров из 44 регионов России. Они привезут с собой 100 тонн сыра собственного производства. Душистый чеддер, колоритный эмменталь, голубой дорблю, полосатая горгондзола, аппетитные колобочки моцареллы, традиционный тильзитер, рассольный сулугуни, греческая фета, поджаренный с корочкой халлуми. М-м-м! Слюнки текут от одного перечисления. Десятки сортов на любой вкус. Раздолье и для гурманов-экспериментаторов, и для тех, кто свой любимый сорт сыра уже давно нашел.

В этом году работу Всероссийского фестиваля фермерской продукции «Сыр Пир Мир» курирует Комитет по туризму Московской области.

- Приедут фермеры со всей страны, и мы сделаем самую большую сырную карту России, - рассказывает руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина. - Карта не бумажная, не электронная, а съедобная - на ней будут представлены все регионы-участники. Пармезан, олдфорд, камамбер: если вы любите сыры, то наверняка пробовали множество вариаций. Приглашаем посетить это событие: берите друзей, приезжайте всей семьей!

НЕ ВЫСТАВКА, А ЧЕМПИОНАТ!

Вдвойне интереснее, что нынешний сырный фестиваль не просто выставка достижений народного хозяйства, так сказать. Это настоящий чемпионат!

- Оценить качество наших прекрасных сыров приедут семь членов экспертного жюри из Италии, Швейцарии, Австрии и Франции, - говорит основатель Истринской сыроварни Олег Сирота. - Они же будут определять победителей Всероссийского конкурса сыра, который пройдет в рамках нашего фестиваля.

Победители будут представлять Россию на аналогичном фестивале в Италии, которая считается одной из признанных сырных стран мира. Хотя наши сыровары уже не раз занимали на международных чемпионатах призовые места.

Нынешний «Сыр Пир Мир» помимо собственно дегустации сыра предлагает посетителям и большую программу развлечений. Здесь будут и тематические конференции по сырам, и разнообразные мастер-классы для деток. А еще теперь это музыкальный опен-эйр. Гостей фестиваля ждут концерты Нейромонаха Феофана, фолк-группы «Отава Ё» и других артистов.

В общем, поедим, попоем, потанцуем!

КОНКРЕТНО

Что: Фестиваль «Сыр Пир Мир».

Где: Городской округ Истра, деревня Дубровское, сыроварня «Русский пармезан» (~45 км от МКАД).

Когда: 9 - 11 августа.

Вход: свободный.

Программа и подробная информация: welcome.mosreg.ru.