Эксперты рассказали, как россиянам сохранить здоровье на работе

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ГОСУСЛУГ

- Мы работаем ради 4 млн. застрахованных граждан, которые получают услуги Фонда социального страхования (ФСС РФ), - пояснил, открывая «круглый стол», управляющий Московским областным региональным отделением ФСС РФ Дмитрий Марков. - В Подмосковье 250 тысяч страхователей (то есть работодателей. - Ред.) платят взносы в Фонд, и мы реализуем с ними совместные программы по профилактике производственного травматизма. Также мы работаем с людьми с инвалидностью: обеспечиваем их техническими средствами реабилитации (средства ежедневного ухода, кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия и т.д. - Ред.). Под нашей «опекой» такого рода на сегодня находятся 77 тысяч людей с инвалидностью в Московской области.

Для того, чтобы повысить качество и доступность государственных социальных услуг во всех этих областях, региональное отделение (РО) ФСС в Подмосковье применяет различные современные сервисы. Новые подходы, их эффективность и возможные перспективы обсудили ведущие эксперты, приглашенные в «КП».

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА

Одно из важнейших направлений — контроль заболеваемости, профилактика трудового травматизма и сохранение здоровья работающих россиян. Как сообщил заместитель управляющего Московским областным РО ФСС РФ Геннадий Мошкин, порядка 35% несчастных случаев, в результате которых страдают работники, происходит из-за нарушения требований безопасности. Еще 11% следствие неудовлетворительной организации производства. Также в числе причин нарушение правил дорожного движения. Наиболее травмоопасные отрасли Московской области – обрабатывающее производство, строительство, складское хозяйство, торговля.

Региональное отделение ФСС РФ в Подмосковье ежегодно выделяет значительные средства на финансирование профилактических мероприятий для предупреждения производственного травматизма. Порядка 114 тысяч рабочих мест за счет средств социального страхования прошли специальную оценку условий труда. Периодические медосмотры проведены для 77 тысяч работников. Основные суммы идут на реализацию мероприятий по приведению различных уровней загрязнения на предприятиях к нормативным и приобретение средств индивидуальной защиты для работников.

- Если человек повредил здоровье при исполнении трудовых обязанностей, наши сотрудники должны минимизировать последствия производственной травмы, - отметил Геннадий Мошкин. - Нужно вернуть человека к естественному образу жизни и труду. Для восстановления, в том числе, мы отправляем пострадавших в центры реабилитации ФСС. Они оснащены современным оборудованием, применяются передовые подходы, успешные зарубежные методики для повышения эффективности реабилитации.

В целом, как считает эксперт, ведущими факторами для снижения трудового травматизма является внедрение безопасных технологических процессов и оборудования, качественное обучение сотрудников, персонала предприятий, чтобы люди с улучшенными навыками и большей степенью ответственности подходили к процессу организации охранных мероприятий. Способствуют предупреждению травматизма на производстве и экономические способы воздействия, стимулирующие работу без травм и аварий. Положительные результаты даёт адресное направление средств Фонда социального страхования на финансирование предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма.

Важную роль в сохранении здоровья работающих россиян играет также специальная оценка условий труда, отметили участники «круглого стола». Это мероприятие также может финансироваться в числе профилактических мер за счет средств Фонда социального страхования.

- Начало было положено в 2014 году. В 2015 году все организации на всех рабочих местах должны были провести специальную оценку условий труда, - рассказал Главный инспектор отдела государственного управления охраной труда управления развития трудовых ресурсов и охраны труда Министерства социального развития Московской области Вячеслав Егоров. - По Российской Федерации далеко не все рабочие места были подвергнуты такой оценке. В Московской области ситуация лучше. У нас почти 90% прошли специальную оценку условий труда. В государственных и муниципальных учреждениях процент еще выше.

Спецоценка позволила выявить некоторые противоречия, болевые точки, отмечают эксперты. Есть понятие – занятость во вредных условиях труда. По статистике, в Московской области такая занятость составляет порядка 26 %. «Результаты по ранее проводимой аттестации рабочих мест показали, что занятость составляла почти 49%, - уточнил Вячеслав Егоров. - Теперь же по результатам специальной оценки условий труда у нас занятость во вредных условиях составляет 17%. Такое расхождение в данных вызывает много вопросов. Нужно выявить причину. Зачастую на многих предприятиях продолжается подсчет так, как он велся традиционно. А результаты спецоценки условий труда включаются в федеральную государственную информационную систему. Задача – получить реальную объективную картину. Чтобы те средства, которые есть, не распылять по общему кругу предприятий, рабочих мест, а направить на наиболее больные места».

ЧАЩЕ ВСЕГО СТРАДАЮТ НОВИЧКИ И «БЫВАЛЫЕ»

- Если говорить о том, с кем чаще всего происходят несчастные случаи на производстве, то здесь ситуация примерно такая же, как с ДТП, - рассказал Главный государственный инспектор труда по Московской области Сергей Бондар. - В автоаварии, как известно, чаще всего попадают либо водители, у которых стаж менее 3 лет, либо те, кто водит достаточно давно. Так и с производственным травматизмом. Страдают либо новички - масса случаев, когда у них это первая неделя работы. Либо это происходит с профессионалами, которые уверены в том, что они все прекрасно знают и с ними ничего не случится.

При несчастном случае есть масса факторов, которые влияют на то, что в дальнейшем будет с работником. Если своевременно будет сделано все необходимое, высока вероятность того, что этот работник потом вернётся домой живым и здоровым. В противном случае бывают в том числе и летальные исходы.

Вот два ярких примера того, насколько все зависит от человеческого фактора, отношения работодателя. В Дмитровском районе приняли на работу сотрудника. Он находился на вышке, был пристегнут, высота 4 метра над землей. Эту вышку перемещал его непосредственный начальник, который сам же проводил инструктаж. Работник упал с вышки, тяжелые переломы. Его привезли в больницу города Дмитрова. Работодатель спрашивает врача: что, как? Ответ: парень ходить не будет. Работодатель забирает его и везет в другую больницу. Прошел месяц, парень ходит. Через месяц бегать будет. Рвется к работе. Человека восстановили. Работодатель вовремя сработал.

Есть другой случай. Молодой парень получил компрессионный перелом позвоночника. Работника увозят в больницу, работодатель вызывает его сестру, собирает вещи в пакет, кидает туда трудовую книжку – до свидания. В подобных ситуациях Государственная инспекция труда помогает защищать и восстанавливать нарушенные права работников.

ПРОФСОЮЗЫ ДЕРЖАТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

Ответственные работодатели готовы идти навстречу, работают в рамках совместных программ по профилактике травматизма и охране труда. Об это рассказала на «круглом столе» заместитель генерального директора Московского областного союза промышленников и предпринимателей Галина Афанасьева. А заместитель председателя Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» Ольга Агаркова сообщила, что на сегодня в Подмосковье действует 6 отраслевых профсоюзов, 5 тысяч первичных профсоюзных организаций, и около полумиллиона работников входят в профсоюзы Подмосковья. Работает около 7 тысяч внештатных инспекторов труда. Проводятся профсоюзные обучения на базе учебного Центра профсоюзов Подмосковья. За первое полугодие 2019 года в учебном центре прошли обучение 211 человек, 174 из них - по охране труда, остальные по спецоценке условий труда. Профсоюзы принимают участие в расследовании большого количества несчастных случаев. «Наш представитель обязательно выезжает в составе комиссии по расследованию несчастного случая. Тенденция к снижению тяжелых и смертельных несчастных случаев очевидна на территории Московской области», - рассказала Агаркова.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Работники, которым нужна информация об их правах, консультационная помощь, могут найти много полезных данных на электронном портале онлайнинспекция.рф, рассказал Главный государственный инспектор труда Московской области Дмитрий Амбуров.

- Если нарушаются трудовые права, можно подать заявление, жалобу, - поясняет эксперт. - Можно посмотреть базу данных нормативно-правовых актов. Также на портале есть раздел самопроверок в виде тестов, которые могут проходить работники и работодатели. Скажем, тест на знание норм проведения медицинских осмотров.