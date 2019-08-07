В Подмосковье появятся антистрессовые менеджеры для людей с инвалидностью

Фонд социального страхования (ФСС РФ) отвечает в нашей стране за несколько основных направлений господдержки. Это выплата пособий по материнству, оплата больничных листов, профилактика производственного травматизма и реабилитация пострадавших от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. А также обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации (средства ежедневного ухода, кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия и т. д.). Чтобы повысить качество и доступность государственных социальных услуг, Фонд разрабатывает и воплощает в жизнь современные подходы и сервисы. О том, как это происходит в Подмосковье и чем может быть полезен такой опыт другим регионам, мы узнали у ведущих экспертов, собрав их на «круглом столе» в «Комсомольской правде».

ЦИФРЫ

- 4 млн. застрахованных граждан получают услуги Московского областного регионального отделения ФСС РФ.

- 250 тысяч страхователей, то есть работодателей, платят взносы в Фонд и реализуют совместные программы с ФСС РФ в Подмосковье.

- 77 тысяч человек с инвалидностью получают технические средства реабилитации от Московского областного РО ФСС РФ.

- 29 филиалов Фонда работают на территории Московской области.

ПЕРЕЕХАТЬ И НЕ ЛИШИТЬСЯ ПОДДЕРЖКИ

- Мы оказываем услуги большому количеству граждан, взаимодействуем с работодателями, и в рамках программы цифровизации по всем направлениям развиваем информационные сервисы, - рассказал управляющий Московским областным региональным отделением ФСС РФ Дмитрий Марков. - Основные сервисы разрабатываются центральным аппаратом Фонда и тиражируются по Российской Федерации. При этом у нас соблюдается преемственность цифровых форм по всей территории страны. Это значит: если человек переезжает, скажем, из Сибири, и попадает в Московскую область, то он остается в едином пространстве (социального страхования. - Ред.). Мы можем получить данные о нем, необходимые для предоставления социальных услуг на новом месте жительства.

В числе важных сервисов мы тиражируем также систему личных кабинетов страхователей (то есть работодателей. - Ред.). Чтобы давать возможность удобно работать со страховыми взносами, быть в курсе изменений законодательства и другой важной информации. На сегодня создано 22 тысячи личных кабинетов. Также для нас важен контроль заболеваемости работников. У нас есть программа финансирования мероприятий по сокращению производственного травматизма и профзаболеваемости. Мы являемся соплательщиком обеспечения таких мер вместе с нашими организациями-страхователями, в том числе с крупными производствами.

БОЛЬНИЧНЫЕ И РОДОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ - В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Один из передовых современных сервисов в сфере социального страхования - электронный больничный. В Московской области сегодня 100% лечебных учреждений государственной собственности уже работают в этой системе, сообщил Дмитрий Марков. Среди частных медорганизаций около 50% выдают электронные больничные листы. В целом в Подмосковье выдано более полумиллиона больничных нового поколения. Это удобно и для пациентов, и для врачей, и для работодателей, отмечают эксперты (подробно об электронном больничном читайте в разделе «Наши права и льготы» на сайте kp.ru).

Также Московская область вступает в пилотный проект по переходу на электронный родовый сертификат. Он обеспечивает прозрачное взаимодействие женской консультации, роддома, детской поликлиники. «Можно встать на учет в одной больнице, потом с электронным родовым сертификатом переместиться в другое лечебное учреждение, и электронная история сохраняется», - пояснил управляющий Московским областным РО ФСС РФ.

Для людей с инвалидностью развивается проект «Социальный навигатор». Это полноценная электронная база услуг: социальные сиделки, социальное такси, аренда технических средств реабилитации. «Единый социальный навигатор по Российской Федерации будет самым перспективным направлением взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями», - считает Марков.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Основная задача – персонификация работы с гражданами, получателями услуг Фонда по тем или иным направлениям, отметили участники «круглого стола». Развивается служба реабилитационных менеджеров для работников пострадавших от производственных травм. Кроме того, в Подмосковье планируют опробовать проект введения специальных антистрессовых менеджеров. За рубежом есть такой позитивный опыт. Предполагается, что у нас такие специалисты с навыками психологов будут работать в первую очередь с людьми с инвалидностью.

Еще один проект на перспективу – единая медицинская карта работников. Как ожидается, в ней будут зафиксированы профилактические осмотры, допуски к профессии, утрата трудоспособности в связи с профессиональными заболеваниями. Чтобы мы видели историю, кто что делал, как что выстраивалось. Единая медицинская карта будет модифицироваться, наращиваться совместно с медицинскими работниками. Такой сервис, в том числе, поможет более прозрачно и оперативно оформлять необходимую документацию в случае профзаболеваний.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Уберечь работников от трудовых травм

- Если говорить о причинах несчастных случаев, в результате которых повреждается здоровье работников, то порядка 35% - это нарушение требований безопасности, - рассказал заместитель управляющего Московским областным региональным отделением ФСС РФ Геннадий Мошкин. - Неудовлетворительная организация производства – 11%. Также в числе причин нарушение правил дорожного движения. Наиболее травмоопасная отрасль – обрабатывающее производство, строительство, складское хозяйство, торговля.

В 2018 году в Московской области мы потратили серьезные средства на финансирование мероприятий по предупреждению производственного травматизма. Порядка 114 тысяч рабочих мест за счет средств социального страхования прошли специальную оценку условий труда. Периодические медосмотры проведены для 77 тысяч работников. Основные суммы идут на финансирование мероприятий по приведению различных уровней загрязнения на предприятиях к нормативным и приобретение средств индивидуальной защиты для работников.

- Если человек повредил здоровье при исполнении трудовых обязанностей, наши сотрудники должны минимизировать последствия производственной травмы, - отметил Геннадий Мошкин. - Нужно вернуть человека к естественному образу жизни и труду. Для восстановления, в том числе, мы отправляем пострадавших в центры реабилитации ФСС. Они оснащены современным оборудованием, применяются передовые подходы, успешные зарубежные методики для повышения эффективности реабилитации.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Что еще отметили специалисты на «круглом столе»

Главный инспектор отдела государственного управления охраной труда управления развития трудовых ресурсов и охраны труда Министерства социального развития Московской области Вячеслав Егоров:

- Одной из причин большинства несчастных случаев является то, что люди не достаточно обучены, не знают, как безопасно выполнять те или иные виды работ. Наша задача – чтобы обучающие организации в Московской области проводили обучение не для галочки, а как это положено по закону. Мы согласуем программы , смотрим на состав преподавателей. По результату анализа несчастных случаев принято решение, что теперь при расследовании каждого смертельного и прочих несчастных случаев инспекция будет обращать внимание, где, в каких учебных организациях проходили обучение руководители служб охраны труда, на предприятии которого работал пострадавший.

Главный государственный инспектор труда по Московской области Сергей Бондар:

- С кем чаще всего происходят несчастные случаи на производстве? Здесь ситуация, как с ДТП. В аварии чаще всего попадают либо водители, у которых стаж менее 3 лет, либо те, кто водит достаточно давно. Так и с производственным травматизмом. Страдают либо новички - масса случаев, когда у них это первая неделя работы. Либо это происходит с профессионалами, которые уверены в том, что они все прекрасно знают и с ними ничего не случится.

При несчастном случае есть масса факторов, которые влияют на то, что в дальнейшем будет с работником. Если своевременно будет сделано все необходимое, высока вероятность того, что этот работник потом вернется домой живым и здоровым. В противном случае бывают в том числе и летальные исходы.

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