Наше Подмосковье: Больше школ, хороших и разных

Московская область сейчас один из федеральных лидеров по строительству новых школ и детсадов. Встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым премьер-министр Дмитрий Медведев начал именно с обсуждения инфраструктуры системы образования. Население региона постоянно растет, появляются все новые жилые кварталы, города расширяются.

- Тема социальной инфраструктуры актуальна для Московской области, - отметил Андрей Воробьёв. - Строилось жилье, но с социалкой иной раз запаздывали. В рамках приоритетов президента мы построили много детских садов. Мы с вами в частности Домодедово посещали, еще ряд территорий, где сдавали большие комфортные детские сады.

УЧИТЬСЯ И ЗНАТЬ, ГДЕ БУДЕШЬ РАБОТАТЬ

Андрей Воробьёв рассказал, что к началу нового учебного года, 1 сентября, в Подмосковье сдадут 9 новых школ. А всего до конца 2019 года - 15. Параллельно начато строительство еще полсотни средних учебных заведений, 36 из них планируют сдать уже в 2020-м.

В апреле этого года началось строительство сразу 50 образовательных учреждений на более чем 28 тысяч мест.

Губернатор Подмосковья привел интересную статистику: по итогам прошедшего учебного года из 77 учеников, окончивших 9-й класс, 38 тысяч - то есть почти половина - поступают в колледжи, чтобы получить образование по рабочим профессиям.

- Еще совсем недавно все старались поступать в высшие учебные заведения, - напомнил премьер.

- Мы приняли большую программу по модернизации колледжей, профтехобразования, - ответил губернатор. - Инвестируем вместе с ведущими компаниями, которые открывают там совместные кафедры. Это «Шереметьево», «Домодедово», «Ростелеком», «Мерседес», ряд других компаний - чтобы ребята, когда заканчивают обучение, сразу понимали, где и как они будут работать. Очень хорошая практика, и мы ее дальше развиваем.

ЗАДАЧА - ТРИЛЛИОН

Дмитрий Медведев отметил, что еще пару лет назад в стране был явный дефицит профессионалов со средним специальным образованием. При этом - переизбыток людей с высшим образованием.

- То, что вы сейчас обратили внимание на профессионально-техническое образование, на то, что раньше называлось ПТУ, а сейчас называется системой колледжей или училищ, - исключительно важно. Тем более что вы это развиваете в партнерстве с самими компаниями. Ведь именно они должны формировать заказ на те или иные специальности.

В разговоре с премьером Андрей Воробьёв затронул еще несколько тем.

В этом году Подмосковье взяло первые места сразу в пяти номинациях нацпроекта по благоустройству городов. Полученные дополнительные ресурсы из федерального бюджета будут направлены на развитие инфраструктуры Дубны, Наро-Фоминска, Вереи.

- Что касается экономики - мы стараемся привлекать инвесторов, - рассказал губернатор. - В прошлом году 870 миллиардов рублей привлекли, но в рамках указов президента должны стремиться к триллиону. Поэтому, очень надеюсь, в этом году привлечем порядка 950 - 970 млрд рублей в основной капитал. Рабочие места, налоги - стратегическая задача, которой мы занимаемся каждый день.